 "Abracadabra, la Notte dei Miracoli", il gala internazionale di magia torna a Roma

Un Natale all'insegna della magia. Si rinnova, per il nono anno consecutivo, l'appuntamento con “Abracadabra – La Notte dei Miracoli”, che sbarca nuovamente a Roma con un nuovo super cast di campioni mondiali di illusionismo. L'evento, che ha riscosso grande successo in varie città italiane, si prepara a rendere la Capitale un regno incantato tra stupore e meraviglia. Al Teatro Ghione, dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il prestigioso show apre le sue porte per conquistare adulti e bambini, appassionati di magia e famiglie in cerca di un momento davvero memorabile. In un’atmosfera che unisce meraviglia, teatralità e illusionismo di altissimo livello, “Abracadabra – La Notte dei Miracoli” propone un cast internazionale di campioni della magia, artisti che hanno fatto della meraviglia il loro linguaggio. I protagonisti: Artem Shchukin: (Russia): campione del mondo di magia 2025 e 2022, interprete che fonde teatro, pantomima, musica e illusione in un unico atto scenico; presenza di prestigio internazionale che si è esibito ad America’s Got Talent. Maxim (Italia): campione italiano di magia 2019, interprete di una magia elegante e ricercata che unisce tradizione ed estetica contemporanea; ha calcato palchi internazionali con successo e ha lasciato a bocca aperta migliaia di illusionisti agli ultimi mondiali di magia 2025. Beryl Trupin (Mauritius): maga-illusionista franco–mauriziana, campionessa di Francia, salita alla ribalta con performance internazionali grazie il suo stile visuale, elegante e dotato di grande fascino scenico. Rémi Lasvènes (Francia): artista francese che con la sua “magie nouvelle” e il linguaggio clownesco riesce a trasformare la percezione dello stupore; perfetto per emozionare anche i più piccoli. The Phobias (Italia): trio clown, horror-magic, finalisti a “Tu Si Que Vales” e protagonisti ad America’s Got Talent 2025 con performance che fondono paura, meraviglia e ironia; un tocco diverso, sorprendente e deciso. Jaime Figueroa (Spagna): primo premio per la Magia Comica al congresso Latino Americano Flasoma di Montevideo. ventriloquo, mago e attore spagnolo che ha saputo unire comicità e illusionismo in uno stile originale, raffinato e adatto a tutta la famiglia. Mago Lupis & Laura de Paulis (Italia): un duo brillante e raffinato che condurrà l’intero spettacolo fondendo magia, comicità e gag; Lupis, campione italiano di magia 2014, è noto nel panorama italiano per uno stile unico dal ritmo travolgente. Disguido (Italia), sono gli ideatori e creatori di ABRACADABRA La Notte dei Miracoli, duo di artisti internazionali, campioni europei di comedy magic e vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia. Presenteranno un numero originale di trasformismo con cappelli dedicato al cinema, un momento che unisce magia, teatro e comicità visuale.

Esclusivamente alla prima del 26 dicembre alle ore 20:30, il 6 gennaio e gli ultimi due giorni, il 10 e 11 gennaio 2026, sarà presente la guest star Antonio Casanova in qualità di ospite speciale. Artista amatissimo dal pubblico televisivo, e volto storico di "Striscia la Notizia". Casanova offrirà un intervento esclusivo riservato a queste date, accompagnando simbolicamente l’apertura e la chiusura della “scatola magica” di Abracadabra con la prima e l’ultima rappresentazione del festival. Il tutto proprio nell’anno del centenario della scomparsa di Harry Houdini, icona mondiale e mito dell’escapologia. La magia che fa bene, perchè ogni anno lo spettacolo prevede una magia solidale.

Come ogni anno, infatti, l’incanto del teatro non si fermerà al sipario: una parte del ricavato sarà devoluta ad Antas Onlus e alla Fondazione Telethon, a favore della ricerca sulla sindrome di Phelan Mc Dermid, trasformando anche quest’anno il pubblico in protagonista di un gesto concreto di solidarietà. Perché la magia più grande non è quella che fa sparire un oggetto… ma quella che fa apparire un sorriso dove serve davvero.

Inoltre anche per questa edizione, la cui regia porta sempre la firma di Guido Marini, sarà assegnata la Bacchetta Magica d’Oro, un momento di celebrazione dell’eccellenza artistica per i campioni sul palco. Il Premio Abracadabra è rappresentato da una bacchetta magica d’oro, simbolo di prestigio, riconoscenza e valore professionale. Un omaggio all’abilità, destrezza, dedizione, ricerca scenica e poetica che ciascun artista condivide con il pubblico. Inoltre, come da tradizione, sarà assegnata anche la Bacchetta Magica d’Onore, destinata a un personaggio di spicco nel panorama magico internazionale che si è distinto per influenze artistiche, carriera, innovazione e contributo culturale alla magia. La cerimonia di premiazione avverrà la sera della prima, il 26 dicembre, in un momento solenne ed emozionante che unirà l’intera compagnia, gli ospiti e il pubblico presente.