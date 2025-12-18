Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Ballando con le Stelle, le nuove rivelazioni di Francesca Fialdini© ANSA

Ballando con le Stelle, le nuove rivelazioni di Francesca Fialdini

Dopo il lastra-gate e l’infortunio, Francesca Fialdini ritrova il sorriso a Ballando con le Stelle: "Competizione vera, ora voglio solo ballare fino alla fine"
2 min
TagsFrancesca FialdiniBallando con le stelle

A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel dancing show di Milly Carlucci. Ospite del vodcast Adnkronos, la conduttrice è tornata a parlare del suo percorso, a partire dal famoso lastra-gate, che ha animato lo spettacolo tra sospetti, polemiche e una competizione che, alla fine, è venuta fuori in tutta la sua intensità. "All’inizio ci ho scherzato, mi sembrava tutto surreale - ha spiegato Francesca -. Il tono era leggero, ironico. Poi però qualcuno l’ha presa sul serio, e questo forse significa che qualcosa c’era davvero". Una vicenda che l’ha sorpresa e anche ferita, ma che ha avuto il merito di mostrare quanto la gara sia sentita: "A Ballando la competizione è vera, ma è una competizione al rialzo. Tutti vogliono fare meglio, ed è questo che ha portato il livello delle performance così in alto".

Ballando con le Stelle, il bilancio di Francesca Fialdini

Dopo l’infortunio e settimane complicate, emotivamente e psicologicamente, Francesca Fialdini ora guarda avanti. "È stato un rollercoaster di emozioni. Mi sono dovuta rialzare, ma ora sono tornata in pista. Voglio divertirmi, ballare, sorridere e arrivare fino alla fine". Fondamentale, nel suo percorso, il ballerino Giovanni Pernice: "È molto bravo, esigente, preciso. In sala prove succede di tutto: io ho bisogno di ripetere e metabolizzare, poi il sabato sera accade sempre una magia". Una trasformazione che il pubblico vede solo sul palco, ma che nasce da giorni di lavoro intenso.

Ballando con le Stelle, per chi tifa Francesca Fialdini

Dietro le quinte, però, non c’è solo rivalità. "C’è anche tanta solidarietà – ha sottolineato Francesca –. Vedere colleghi che conosco da anni faticare, migliorare, rialzarsi mi rende orgogliosa. Tifo per Rosa Chemical. È arrivato nudo ed è rimasto nudo, sincero, puro. Per me quella personalità vale tantissimo".

