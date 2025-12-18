Il film Jay Kelly vince il Cast Capri Ensemble Award

Il cast di Jay Kelly , il film Netflix 2025 diretto da Noah Baumbach, conquista il Cast Capri Ensemble Award 2025 a Capri, Hollywood- The International Film Festival, giunto alla XXX edizione. Il premio speciale celebra il lavoro corale di un ensemble di altissimo livello guidato da George Clooney , protagonista nel ruolo di Jay Kelly, attore di fama mondiale alle prese con una crisi esistenziale e un percorso di riflessione su carriera, passato e rapporti familiari. Accanto a lui Adam Sandler nel ruolo del manager e confidente, e un cast di spessore composto da Billy Crudup, Laura Dern, Alba Rohrwacher e Giovanni Esposito, interpreti che conferiscono profondità e equilibrio alla narrazione.

Perché il film Jay Kelly ha vinto il Cast Capri Ensemble Award

L’annuncio è arrivato da Tony Renis, presidente onorario del Festival prodotto da Pascal Vicedomini e organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania, Intesa Sanpaolo e Givova. "Il Cast Capri Ensemble Award – ha dichiarato Renis – celebra il valore del lavoro corale nel cinema. In Jay Kelly, Noah Baumbach dirige un cast straordinario, capace di restituire con intensità un racconto umano, intimo e contemporaneo". Il premio viene assegnato ai film in cui il contributo dell’insieme degli interpreti rappresenta un elemento centrale della riuscita artistica. Negli anni Capri Hollywood ha premiato cast memorabili del cinema internazionale, confermandosi come osservatorio privilegiato della grande interpretazione.

Un premio all'eccellenza del lavoro corale

Dal 1995, il festival funge da ponte tra cinema italiano, americano ed europeo, diventando una tappa consolidata per lo star-system internazionale all’apertura della Awards Season. Anche l’edizione 2025 offrirà al pubblico anteprime, incontri con le star e simposi dedicati all’industria audiovisiva, tutti a ingresso gratuito, secondo la tradizione della manifestazione. Un riconoscimento che conferma la forza di Jay Kelly e del suo cast, capace di coniugare talento e armonia, premiando la qualità dell’interpretazione collettiva.