Grande Fratello 2025, la vincitrice è Anita Mazzotta

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025 , edizione Nip, condotta da Simona Ventura. La proclamazione è arrivata su Canale 5 alle 1.34 tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre. In studio è esplosa la festa, coriandoli dorati ovunque e quando Super Simo ha alzato il braccio della concorrente, Anita è riuscita a dire solo un semplice ma potentissimo "grazie".

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025, la classifica

La finale del Grande Fratello 2025 è stata tiratissima, decisa sul filo dei decimali. Anita ha conquistato il pubblico con il 50,96% delle preferenze, superando di pochissimo Giulia Soponariu, seconda con il 49,04%. Sul terzo gradino del podio Jonas (Matteo) Pepe, eliminato dal televoto a un passo dalla sfida decisiva. Quarto posto per Grazia, quinto per Omer.

Grande Fratello, il montepremi vinto da Anita Mazzotta

La vittoria di Anita Mazzotta vale un montepremi complessivo di 110mila euro, una cifra che è cresciuta nel corso delle settimane grazie alle prove affrontate dai concorrenti. Durante le settimane di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, i concorrenti hanno più volte scelto se far aumentare o diminuire il premio finale. Va però ricordato che la somma non viene incassata integralmente. Sul montepremi pesano il 22% di IVA e il 20% di ritenute fiscali. Al netto delle trattenute, la vincitrice porta a casa circa 66mila euro. A questa cifra si aggiunge il compenso settimanale previsto per ogni concorrente in base alla durata della permanenza nella casa.

Chi è Anita Mazzotta, la vincitrice del Grande Fratello

Nata a Treviso il 1° gennaio 1999, 26 anni, Anita vive a Milano dove lavora come piercer e tatuatrice. Fin dalle prime settimane è stata una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico per autenticità, carattere e determinazione. Un percorso, il suo, tutt’altro che semplice: durante il reality ha dovuto affrontare un dolore enorme, la perdita della madre dopo una lunga malattia. Nonostante il lutto, Anita ha scelto di rientrare nella Casa, trasformando la sofferenza in forza e guadagnandosi ancora di più l’affetto dei telespettatori. Nel corso dell’esperienza si è anche legata a Jonas Pepe, dando vita a una delle storie più seguite dell’edizione. La coppia, ribattezzata sui social #Jonita, è diventata ben presto virale.