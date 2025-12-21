Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono all'entrata: paura e risate in studio, cosa è successo

Simpatico imprevisto durante l'ultima puntata di Domenica In, programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ospiti in studio i Ricchi e Poveri, ma il loro ingresso è con il botto: Angela Brambati e Angelo Sotgiu inciampano su un gradino durante l'entrata e cadono e restano a terra. Subito l'intervento della conduttrice, tra preoccupazione e risate nello studio.