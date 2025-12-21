Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono all'entrata: paura e risate in studio, cosa è successo

Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono all'entrata: paura e risate in studio, cosa è successo

Entrata col "botto" per Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che inciampano su un gradino e restano a terra: "Volo meraviglioso"
1 min
TagsRicchi e PoveriAttualità

Simpatico imprevisto durante l'ultima puntata di Domenica In, programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ospiti in studio i Ricchi e Poveri, ma il loro ingresso è con il botto: Angela Brambati e Angelo Sotgiu inciampano su un gradino durante l'entrata e cadono e restano a terra. Subito l'intervento della conduttrice, tra preoccupazione e risate nello studio.

I Ricchi e Poveri cadono a Domenica In: "Volo meraviglioso"

Il video diventa subito virale sui social, con il celebre gruppo italiano che si rialza e scherza subito: "Volo meraviglioso". Caduta senza conseguenze per i due cantanti, che dopo aver confermato di non essersi fatti nulla e qualche risata su quanto accaduto, hanno proseguito regolarmente con l'intervista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

