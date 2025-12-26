Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno  

Checco Zalone torna al cinema e fa subito il botto, come un bomber al rientro dopo anni di stop. Buen Camino , l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di Natale con numeri mostruosi: 5,6 milioni di euro d’incasso e oltre 680mila spettatori in 24 ore.

Checco Zalone, Buen Camino incassa 5,6 milioni di euro in un solo giorno

Una partenza sprint, quella di Buen Camino, che lascia tutti dietro. A cominciare da Avatar-Fuoco e cenere, secondo ma staccatissimo: 868mila euro il 25 dicembre, per un totale che sale a 10,5 milioni dal 17 dicembre. Il kolossal di James Cameron regge l’urto, ma davanti c’è un avversario semplicemente ingiocabile. Zalone, come i grandi campioni, non tradisce mai le attese. Buen Camino ha fatto segnare 5.614.751 euro solo il 25 dicembre (5.671.922 includendo le anteprime), con una media di 7.744 euro in 725 cinema. Spazzato via il precedente record natalizio di Natale a New York (2006), che si era fermato a poco più di 3 milioni.

L'ennesimo record di Checco Zalone in una carriera inarrestabile

Nel confronto con il passato, Buen Camino entra di diritto sul podio degli esordi di Zalone: è il terzo miglior debutto di sempre per l’attore pugliese, alle spalle solo di Tolo Tolo (8,8 milioni) e Quo vado? (7,3 milioni). Ma c’è un dettaglio importante da considerare: quei film erano usciti a Capodanno, il giorno più redditizio dell’anno. Qui invece si parla del 25 dicembre, e il valore dell’impresa cresce. Numeri che si inseriscono in una carriera già leggendaria: con i film precedenti Zalone ha superato quota 220 milioni di euro complessivi, e Quo vado? resta il re incontrastato del botteghino italiano con oltre 65 milioni, record assoluto per un film prodotto in Italia.