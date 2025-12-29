Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Signorini si autosospende da Mediaset con un comunicato: "Campagna calunniosa"

Signorini si autosospende da Mediaset con un comunicato: “Campagna calunniosa”

Il giornalista, dopo il caso “Grande Fratello” reso noto da Fabrizio Corona, decide di lasciare temporaneamente l’azienda
2 min

Il conduttore televisivo Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi temporaneamente da ogni impegno editoriale con Mediaset, a seguito di quella che i suoi legali definiscono una campagna calunniosa e diffamatoria nei suoi confronti. La decisione è stata comunicata dall’ufficio legale del giornalista attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato di Signorini dopo il caso “Grande Fratello”

"Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset". È quanto si legge in una nota degli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali del conduttore e Alfonso Signorini, aggiungendo che "la decisione è già stata comunicata all’azienda". I legali comunicano "di aver da poco assunto la difesa in sede civile e penale, nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose. È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del Dott. Alfonso Signorini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

