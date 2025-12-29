Signorini si autosospende da Mediaset con un comunicato: “Campagna calunniosa”

Il comunicato di Signorini dopo il caso “Grande Fratello”

"Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset". È quanto si legge in una nota degli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali del conduttore e Alfonso Signorini, aggiungendo che "la decisione è già stata comunicata all’azienda". I legali comunicano "di aver da poco assunto la difesa in sede civile e penale, nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose. È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del Dott. Alfonso Signorini".