Maratona Fantaghirò 31 dicembre: dove andrà in onda e chi erano i protagonisti famosi  

Fantaghirò torna in televisione e lo fa nel periodo che più le appartiene: quello delle feste. La celebre saga fantasy che negli anni Novanta ha conquistato milioni di telespettatori italiani rientra nel palinsesto grazie a Twenty Seven, il canale Mediaset al numero 27 del telecomando, che propone una maratona integrale dei cinque film diretti da Lamberto Bava.

Dove e quando vedere Fantaghirò in tv, canale e orari

L’appuntamento scatta la sera di mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 19, con il primo capitolo della saga. Un ritorno che parla soprattutto al pubblico cresciuto con le fiabe televisive di fine secolo, ma che continua a intercettare nuove generazioni affascinate da un racconto senza tempo, sospeso tra magia, avventura e sentimento. Protagonista è Alessandra Martines nei panni della principessa ribelle che rifiuta il destino impostole, affiancata da Kim Rossi Stuart, poi sostituito nel terzo e quarto episodio da Nicholas Rogers. A completare l’immaginario, le musiche firmate da Amedeo Minghi, diventate parte integrante del successo della serie.

La lunga maratona nel dettaglio:

Mercoledì 31 dicembre - ore 19.20: Fantaghirò

Mercoledì 31 dicembre - ore 21.50: Fantaghirò 2

Giovedì 1° gennaio - ore 00.00: Fantaghirò 3

Giovedì 1° gennaio - ore 2.00: Fantaghirò 4

Giovedì 1° gennaio - ore 3.40: Fantaghirò 5-Il ritorno di Fantaghirò

Dove guardare Fantaghirò in streaming? Su Disney + e Mediaset Infinity.

Chi erano gli attori famosi di Fantaghirò

La saga di Fantaghirò ha lanciato definitivamente le carriere di Alessandra Martines, che divenne un volto notissimo interpretando la protagonista, e di Kim Rossi Stuart, che grazie al ruolo di Romualdo raggiunse un enorme successo popolare, consolidando la sua fama dopo i primi lavori, anche se in seguito cercò di non rimanere legato solo a quel personaggio iconico. Nel cast figuravano però attori già noti al grande pubblico come Brigitte Nielsen, la Strega Nera, e Ursula Andress, Xellesia. Senza dimenticare Remo Girone, che ha indossato i panni del cattivo Senza Nome, l'orco mangia-bambini, nell'ultimo film.