Cosa guardare su Netflix: Cashero, la nuova serie che sta conquistando tutti

Cosa guardare di nuovo su Netflix? Da qualche giorno sta spopolando sulla piattaforma streaming la nuova serie sudcoreana Cashero . Uscita lo scorso 26 dicembre, è composta solo da 8 episodi, ciascuno della durata compresa tra 45 e 65 minuti (circa). Nata dall’adattamento di un webtoon (fumetto coreano) di grande popolarità, Cashero sta conquistando il pubblico con un passaparola sempre più intenso. Sui social network e sulle principali piattaforme di recensioni si moltiplicano i giudizi entusiasti: c’è chi non esita a definirla una serie "da 10 su 10" , apprezzandone l’originalità dell’idea, la solidità delle interpretazioni e il ritmo capace di tenere alta l’attenzione puntata dopo puntata. Non mancano gli spettatori che confessano di averla già rivista più volte, o di aver perso la cognizione del tempo durante la visione, segno di un coinvolgimento che va oltre la semplice curiosità iniziale. Priva di una grande campagna promozionale, la serie si sta affermando soprattutto grazie al pubblico, diventando in breve tempo uno di quei titoli capaci di trasformarsi in un piccolo caso proprio grazie alla forza del passaparola.

La trama di Cashero su Netflix

Ambientata a Seoul, Cashero racconta la storia di Kang Sang-woong, un uomo comune con problemi altrettanto ordinari: un mutuo da pagare, l’incertezza sul futuro economico, una relazione sentimentale da mantenere in equilibrio. Un’esistenza scandita dalla routine che viene improvvisamente stravolta quando scopre di aver ereditato dei superpoteri, regolati però da una condizione tanto semplice quanto destabilizzante. Ogni abilità entra in funzione solo in presenza di denaro contante e, a ogni utilizzo, quei soldi svaniscono. Più l’intervento è potente, più alto è il prezzo da pagare. Quella che inizialmente può apparire come un’idea ironica si rivela presto un dispositivo narrativo efficace, capace di tenere insieme azione, critica sociale e dilemmi morali. Sang-woong si ritrova così intrappolato in una contraddizione permanente: aiutare gli altri significa compromettere la propria stabilità economica, mentre risparmiare equivale a voltarsi dall’altra parte. Su questa tensione la serie costruisce un racconto che supera i confini del genere supereroistico, interrogandosi sul valore del denaro, sulla responsabilità individuale e sui limiti del sacrificio personale. Con il procedere degli episodi, il protagonista entra in contatto con una rete clandestina di individui dotati di poteri altrettanto singolari, ciascuno vincolato a condizioni imprevedibili. Parallelamente, la sua vita privata inizia a incrinarsi e la gestione di una doppia identità diventa sempre più complessa. È proprio questo continuo equilibrio tra spettacolo e quotidianità, tra straordinario e ordinario, a rendere la serie particolarmente coinvolgente.

Il fenomeno delle serie coreane su Netflix

Cashero conferma il successo che negli ultimi anni stanno avendo le serie coreane su Netflix. Dopo l'impatto globale di Squid Game, il pubblico internazionale ha iniziato a cercare nuove storie in quel mercato. Serie romantiche, thriller, drammi storici e ora anche serie di supereroi hanno trovato un posto di rilievo nel catalogo. La chiave è la presenza di idee originali, con una propria identità e temi universali.