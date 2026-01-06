Wanda Nara risponde agli haters con una allusione sul nuovo fidanzato: “Ho 24 cm di ragioni…”

BUENOS AIRES (Argentina) - Bene o male, purché se ne parli. Il motto funziona sempre, e Wanda Nara sembra applicarlo alla lettera. La s howgirl argentina si è stancata delle critiche e ha rilasciato una dichiarazione forte sulla presunta crisi vissuta durante la sua vacanza a Punta del Este con il fidanzato Martín Migueles . La conduttrice di MasterChef Celebrity (Telefe) ha fatto un commento piccante sulla virilità del suo compagno, scatenando polemiche sui social media, dove ha finito per ricevere ancora più critiche di quante ne avesse già ricevute.

Il commento piccante di Wanda Nara

"Non capirò mai come persone che non hanno alcun rapporto con me - scrive l’ex moglie di Mauro Icardi - siano così preoccupate per il mio benessere. Ho 24 cm di motivi per essere più rilassata di tutte quelle persone agitate. Se si facessero gli affari loro, forse avrebbero un po' della pace e della felicità che ho io. Parlare male di me senza prove o con prove inventate dice più del bisogno di rovinare la vita a qualcuno che di me”. Il post ha suscitato grande scalpore, ma alcuni fan hanno sottolineato che il messaggio sarebbe potuto essere un'altra frecciata all’ex marito Mauro Icardi.