Arriva il nuovo singolo di Armand Duplantis

È uscito “MANS?”, il nuovo singolo del due volte campione olimpico e detentore del record mondiale di salto con l’asta MONDO (Armand Duplantis) in collaborazione con Rasmus Wahlgren, in arte REX WARREN. Dopo il debutto nel mondo della musica nel 2025 con la pubblicazione di due brani, il campione olimpico torna sulla scena pop/R&B con il nuovo singolo “MANS?”. Mondo ha dichiarato: “Il brano racconta un amore giovane e istintivo, che non aspetta il momento giusto per manifestarsi. Svegliarsi senza programmi, uscire di casa e scegliere, sul momento, di lasciarsi andare e correre un rischio. “MANS?” è stato scritto nel mio appartamento in Louisiana, con il mio amico Rasmus/Rex. Abbiamo deciso di abbracciare il più possibile quella dimensione autentica e spontanea dell’ambiente in cui è stato creato, per cercare di inserirlo poi al meglio all’interno di questo brano”. Le sensazioni vissute, fatte di spontaneità, imperfezioni ed emozioni reali, sono state trasformate in musica diventando così una parte integrante della canzone.