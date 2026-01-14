A testa alta con Sabrina Ferilli, anticipazioni seconda puntata 14 gennaio  

Dopo il grande successo della puntata d'esordio, che ha appassionato quattro milioni di telespettatori, torna in onda mercoledì 14 gennaio A testa alta-Il coraggio di una donna , con protagonista Sabrina Ferilli . Nella nuova fiction in tre puntate l'attrice romana indossa i panni di Virginia Terzi, preside stimata di una piccola cittadina affacciata sul lago. Una donna autorevole, rispettata, la cui vita viene improvvisamente travolta quando un video intimo, diffuso in rete, la espone al giudizio pubblico e rischia di distruggere la sua carriera. Da quel momento nulla è più come prima. Virginia si ritrova sola contro tutti, bersaglio di pressioni, minacce e tentativi sempre più espliciti di farla dimettere dal suo incarico. Ma invece di piegarsi, sceglie di reagire. Con determinazione e dignità, decide di lottare per difendere se stessa, il suo lavoro e la verità. Una battaglia difficile, che la costringerà a guardare in faccia paure, tradimenti e segreti sepolti.

Fiction A testa alta, cosa succede nella seconda puntata: le anticipazioni

Nella seconda puntata di A testa alta con Sabrina Ferilli la tensione sale ulteriormente. È ormai evidente che qualcuno sta cercando di sabotare Virginia con atti persecutori e intimidazioni sempre più gravi. Ma chi è il vero regista di questo incubo? L’arrivo improvviso di una ragazza misteriosa, animata da un forte desiderio di vendetta per un torto subito, aggiunge nuovi interrogativi e rende la vicenda ancora più oscura. È davvero lei la responsabile di tutto? Mentre l’identità di chi ha realizzato il video sembra ormai a un passo dall’essere scoperta, il prezzo da pagare si fa altissimo. Marco si spinge oltre ogni limite, mettendo a rischio la propria vita, e Virginia, determinata a non fermarsi, sottovaluta una nuova e pericolosa minaccia che potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi.

Dove guardare le puntate di A testa alta in tv e in streaming

A testa alta si può seguire in tv, su Canale 5, ogni mercoledì sera alle 21.30 circa, subito dopo la fine della Ruota della Fortuna. In streaming le puntate sono invece disponibili su Mediaset Infinity.