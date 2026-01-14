Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri

Questa sera, mercoledì 14 gennaio, Chi l’ha visto? torna in prima serata su Rai 3, alle 21.20, con una puntata ricca di testimonianze inedite e nuovi interrogativi su alcuni dei casi di cronaca più seguiti. Alla guida, come sempre, Federica Sciarelli , pronta a fare luce su storie ancora senza risposta e a raccogliere appelli e segnalazioni dal pubblico.

Chi l'ha visto? mercoledì 14 gennaio: anticipazioni dei casi di puntata

Al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto? c’è il caso di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa da Vitriola, in provincia di Modena, oltre un anno fa. Un mistero che nelle ultime settimane si è arricchito di un elemento inquietante: due escursionisti hanno rinvenuto dei resti umani e un reggiseno all’interno di una torre abbandonata, a poca distanza dall’abitazione della ragazza. Si tratta davvero di Daniela o di una possibile messinscena? Il programma propone nuovi contributi e ricostruzioni per cercare di chiarire l’origine di quei resti e capire se possano essere collegati alla sua scomparsa. Spazio poi alla vicenda di Mara Favro, la donna trovata morta in circostanze ancora poco chiare. I racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria in cui Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano numerose incongruenze, emerse anche nel corso delle indagini. La famiglia di Mara continua a escludere l’ipotesi del suicidio e chiede che si vada avanti con gli accertamenti. Nei prossimi giorni il giudice dovrà decidere se proseguire l’inchiesta o accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

A Chi l'ha visto? anche la tragedia di Crans-Montana

Nel sommario della puntata anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati di Chi l’ha visto? sul posto per seguire gli sviluppi e raccogliere nuove testimonianze. Come di consueto, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, cuore pulsante di un programma che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi cerca verità e giustizia.