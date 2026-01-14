Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri© LaPresse

Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri

Stasera con Federica Sciarelli su Rai 3 nuovi elementi sui casi Ruggi e Favro, aggiornamenti da Crans-Montana e gli appelli di persone scomparse
2 min

Questa sera, mercoledì 14 gennaio, Chi l’ha visto? torna in prima serata su Rai 3, alle 21.20, con una puntata ricca di testimonianze inedite e nuovi interrogativi su alcuni dei casi di cronaca più seguiti. Alla guida, come sempre, Federica Sciarelli, pronta a fare luce su storie ancora senza risposta e a raccogliere appelli e segnalazioni dal pubblico.

Chi l'ha visto? mercoledì 14 gennaio: anticipazioni dei casi di puntata

Al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto? c’è il caso di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa da Vitriola, in provincia di Modena, oltre un anno fa. Un mistero che nelle ultime settimane si è arricchito di un elemento inquietante: due escursionisti hanno rinvenuto dei resti umani e un reggiseno all’interno di una torre abbandonata, a poca distanza dall’abitazione della ragazza. Si tratta davvero di Daniela o di una possibile messinscena? Il programma propone nuovi contributi e ricostruzioni per cercare di chiarire l’origine di quei resti e capire se possano essere collegati alla sua scomparsa. Spazio poi alla vicenda di Mara Favro, la donna trovata morta in circostanze ancora poco chiare. I racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria in cui Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano numerose incongruenze, emerse anche nel corso delle indagini. La famiglia di Mara continua a escludere l’ipotesi del suicidio e chiede che si vada avanti con gli accertamenti. Nei prossimi giorni il giudice dovrà decidere se proseguire l’inchiesta o accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

A Chi l'ha visto? anche la tragedia di Crans-Montana

Nel sommario della puntata anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati di Chi l’ha visto? sul posto per seguire gli sviluppi e raccogliere nuove testimonianze. Come di consueto, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, cuore pulsante di un programma che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi cerca verità e giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Sciarelli con Ilary BlasiFederica Sciarelli e il Covid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS