Striscia la notizia torna in tv con Alessandro Del Piero
Dal 22 gennaio 2026 Striscia la notizia approda in prima serata su Canale 5 con una serie di cinque puntate settimanali che promettono varietà, satira e inchieste. La prima puntata sarà particolarmente attesa per la presenza di Alessandro Del Piero, campione del mondo e tra i Numeri 10 più amati della storia del calcio, e della criminologa Roberta Bruzzone. Il programma, ideato da Antonio Ricci, sarà condotto come di consueto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta di questa edizione sarà anche una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.
Cosa farà Alessandro Del Piero a Striscia la notizia
Del Piero, soprannominato Capitan Del Piero per l’occasione, presenterà un trailer creato con l’intelligenza artificiale: "Lui come Capitan Ventosa sistema tutti i mali del mondo a pallonate – ha spiegato Ricci –. C’è qualcosa di bloccato! Pum! Del Piero tira un bombardone e sblocca la situazione". Alla prima puntata ci sarà anche Maria De Filippi, che farà il suo debutto come inviata del tg satirico, accompagnata da Tina Cipollari e Giovannino. La missione del terzetto sarà quella di consegnare la celebre merdina a chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati ai disabili.
Le altre novità sul ritorno di Striscia la notizia
Alcuni dei volti storici del programma torneranno in campo con le loro rubriche satiriche: Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. In prima linea anche il Gabibbo, festeggiato lo scorso anno al Lucca Comics & Games per i suoi 35 anni di storia. La sigla di chiusura sarà Dazi, dedicata alle bizze di Donald Trump.