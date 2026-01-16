Striscia la notizia torna in tv con Alessandro Del Piero

Dal 22 gennaio 2026 Striscia la notizia approda in prima serata su Canale 5 con una serie di cinque puntate settimanali che promettono varietà, satira e inchieste. La prima puntata sarà particolarmente attesa per la presenza di Alessandro Del Piero, campione del mondo e tra i Numeri 10 più amati della storia del calcio, e della criminologa Roberta Bruzzone. Il programma, ideato da Antonio Ricci, sarà condotto come di consueto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta di questa edizione sarà anche una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.