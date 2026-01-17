Stefano De Martino, sfogo ad Affari Tuoi: "Mi scrive sempre, scusa se faccio così schifo"

Durante la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha trasformato uno sfogo, un momento di critiche in un siparietto irresistibile. Accanto a lui, come sempre, il comico Herbert Ballerina. L'ex marito di Belen ha scelto l’ironia come risposta alle quotidiane frecciate di un hater particolarmente costante: un certo Giorgio, che ogni sera non manca di definire inguardabili il napoletano e il collega.

Stefano De Martino saluta ad Affari Tuoi il suo hater "affezionato"

Con un sorriso e una leggerezza che hanno conquistato il pubblico, De Martino ha dichiarato: "Salutiamo un nostro hater dai. Si chiama Giorgio e dice che io ed Herbert siamo inguardabili. Ieri sera ha aggiunto anche che siamo odiosi e inguardabili. È il suo insindacabile giudizio e va rispettato. Lo salutiamo. Ciao Giorgio, perdonaci se facciamo così schifo". Il riferimento diretto e la tonalità scherzosa hanno scatenato le risate in studio e tra i telespettatori a casa, trasformando un giudizio severo in un momento di comicità condivisa.

L'ironia travolgente di Stefano De Martino in tv

Il siparietto ha reso la puntata più fresca e divertente, dimostrando la capacità di De Martino di gestire la pressione mediatica con autoironia. Le clip condivise sui social hanno raccolto commenti entusiasti. Nonostante l'agguerrita concorrenza de La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi continua ad appassionare ogni sera più di quattro milioni di spettatori.