Al Bano attacca Carlo Conti e Romina Power: "Scorrettezze e ingratitudine"

Tra polemiche e ricordi, Al Bano torna a parlare di Sanremo e dei rapporti complicati con chi ha condiviso la sua carriera. Dopo anni di assenze dal Festival, il cantante di Cellino San Marco non risparmia critiche al direttore artistico Carlo Conti , di cui lamenta "scorrettezze", e ricorda con fermezza le tensioni con l'ex moglie Romina Power, dalla quale, dice, ha avuto esperienze indimenticabili ma anche differenze insanabili sul successo di alcune canzoni.

Al Bano contro Carlo Conti sul Festival di Sanremo

Ad Al Bano il Festival di Sanremo, negli ultimi anni, proprio non va giù. La sua distanza dalla manifestazione, limitata a qualche ospitata, ha spesso provocato reazioni dure e dichiarazioni critiche, prima indirizzate ad Amadeus e, dall’anno scorso, al direttore artistico Carlo Conti. Dopo quindici partecipazioni, il cantante pugliese mette un punto definitivo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Nel 2017 mi cacciarono la prima sera, avevo una canzone meravigliosa. Ora basta, non propongo più nulla”. Il suo sguardo si rivolge anche al conduttore toscano: “Da lui ho ricevuto solo scorrettezze, però pazienza. La rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto, ma siccome soffro di ‘sanremite’ acuta lo guarderò e gli auguro un grandissimo successo. Sono un Re, non mi mischio con dei semplici Conti”.

Caso Felicità, Al Bano replica a Romina Power

Al Bano ha poi risposto a Romina Power. Nei giorni scorsi, l'americana aveva dichiarato di non aver mai voluto incidere la famosa canzone Felicità, giudicandola “banale”. La replica di Al Bano non è tardata ad arrivare: "Meglio se sto zitto. Ingrata? Beh, è come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me. Avercene, di canzoni così. E non è affatto banale: fu la mia risposta ai colleghi che, negli anni delle Br, ammiccavano a quello stato di cose". Ha poi detto sulla sua storia con la Power: “Quando mi misi con lei, nella sua famiglia la parola ‘divorzio’ era la normalità. Suo padre, sua madre, i nonni, erano tutti divorziati. Pensai: ‘Durerà due o tre anni’. Però non volevo perdere neanche un giorno di quella vita eccezionale”. Sull’amore oggi, Al Bano è prudente: “Lei dice che non si smette mai di amare chi si è amato. L’amore c’è stato, è innegabile, anche dopo la separazione. Abbiamo messo al mondo dei figli, meglio farsi la pace che la guerra. Ma chiamarlo amore, oggi, ce ne passa”. E sulla nostalgia per quegli anni: “Quegli anni sono passati, belli e tragici, ora non ho tempo per la nostalgia. Ero rimasto solo. Poi ho ritrovato la primavera. Si chiama Loredana Lecciso. Per me è ricominciata la vita. E continua da 25 anni”.

Al Bano si tinge i capelli, il motivo

Al Bano ha poi svelato qualcosa in più sul suo look: “Porto sempre il cappello da quando ho cominciato a perdere i capelli. Anche mio padre lo metteva. Mi piace, è un simbolo. I capelli me li tingo? Sì, me li tingo, mbè? Non ho niente da nascondere. Non sopporto il bianco sulla mia faccia, mi sbatte”.