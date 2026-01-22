Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Affari tuoi, Herbert Ballerina scomparso. Cosa è successo e che fine ha fatto  

Affari tuoi, Herbert Ballerina scomparso. Cosa è successo e che fine ha fatto  

Svelato perché Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi di Stefano De Martino. La sua sostituta, Martina Miliddi, verso la promozione
2 min
TagsAffari tuoiHerbert BallerinaStefano De Martino

Da qualche giorno, ormai, Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi. Al suo posto un cartonato mentre Stefano De Martino, con il consueto humor, ha scherzato richiamando la trasmissione Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli per lanciare un ironico appello all’amico: "È scomparso. Torna". Il comico ha dovuto anche rimandare alcune date del suo spettacolo teatrale previste in Puglia: cosa è successo al 45enne?

Perché Herbert Ballerina non c'è più Affari tuoi, i motivi della sua assenza

Secondo quanto riportato da Fanpage, Herbert Ballerina tornerà presto a registrare le nuove puntate di Affari tuoi. Non è ancora stata fissata una data precisa, ma le porte del programma restano aperte per lui. Il perché della sua assenza? Fonti vicine all'artista parlano di "motivi personali" che però non risulterebbero gravi o preoccupanti. Tanto che Herbert non è mancato ai funerali del padre di Stefano De Martino.

La ballerina Martina Miliddi verso la conferma ad Affari tuoi

Intanto, la ballerina Martina Miliddi, ex di Amici, ha preso temporaneamente il suo posto in studio. Per quanto riguarda il futuro, l’idea della produzione sarebbe di confermarla nel cast, compatibilmente con i suoi altri impegni professionali. Il pubblico, quindi, dovrà attendere ancora qualche puntata per vedere all’opera il trio formato da Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, in una nuova dinamica che promette curiosità e interazioni inedite.

