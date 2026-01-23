Legrottaglie, Magnini e il ricordo di Matteo Franzoso a Verissimo, tutti gli ospiti del 24 e 25 gennaio

Ospiti Verissimo sabato 24 gennaio 2026

Sabato 24 gennaio sarà ospite a Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, Una nuova vita. In studio anche la cantante Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione; Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a Uomini e donne, formata da Flavio e Nicole. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 16.30.

Ospiti Verissimo sabato 25 gennaio 2026

Domenica 25 gennaio Silvia Toffanin accoglierà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di Colpa dei sensi, la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio, poi, il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film 2 cuori 2 capanne. Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora: intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas; ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella; e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.