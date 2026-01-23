Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Legrottaglie, Magnini e il ricordo di Matteo Franzoso a Verissimo, tutti gli ospiti del 24 e 25 gennaio

Nello studio di Silvia Toffanin ampia pagina dedicata allo sport con l'ex calciatore Nicola Legrottaglie, il ritorno di Filippo Magnini e il toccante omaggio a Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso lo scorso settembre
3 min
TagsLegrottaglieVerissimo

Prima volta a Verissimo per Nicola Legrottaglie. L'ex calciatore sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale sabato 24 gennaio. 

Ospiti Verissimo sabato 24 gennaio 2026

Sabato 24 gennaio sarà ospite a Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, Una nuova vita. In studio anche la cantante Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione; Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a Uomini e donne, formata da Flavio e Nicole. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 16.30.

Ospiti Verissimo sabato 25 gennaio 2026

Domenica 25 gennaio Silvia Toffanin accoglierà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di Colpa dei sensi, la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio, poi, il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film 2 cuori 2 capanne. Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora: intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas; ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella; e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Chiara Ferragni dà buca a VerissimoBoris Becker a Verissimo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS