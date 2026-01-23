Legrottaglie, Magnini e il ricordo di Matteo Franzoso a Verissimo, tutti gli ospiti del 24 e 25 gennaio
Prima volta a Verissimo per Nicola Legrottaglie. L'ex calciatore sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale sabato 24 gennaio.
Ospiti Verissimo sabato 24 gennaio 2026
Sabato 24 gennaio sarà ospite a Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, Una nuova vita. In studio anche la cantante Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione; Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a Uomini e donne, formata da Flavio e Nicole. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 16.30.
Ospiti Verissimo sabato 25 gennaio 2026
Domenica 25 gennaio Silvia Toffanin accoglierà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di Colpa dei sensi, la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio, poi, il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film 2 cuori 2 capanne. Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora: intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas; ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella; e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.