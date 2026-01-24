Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Amici cambia orario da domenica 25 gennaio, perché il programma di Maria De Filippi finisce prima© Fascino

Amici cambia orario da domenica 25 gennaio, perché il programma di Maria De Filippi finisce prima

Amici accorcia la puntata domenicale a 1 ora e 30 minuti, mentre Verissimo anticipa l’inizio: il cambio è definitivo fino a fine stagione
2 min
Tagsamici Maria De Filippi Verissimo

Il pomeriggio di Canale 5 si rinnova: il talent show Amici di Maria De Filippi subisce un cambio di orario che è definitivo. Non si tratta di una variazione isolata per la puntata di domenica 25 gennaio, come ipotizzato negli ultimi giorni, ma di una modifica permanente, confermata da fonti interne alla produzione e riportata da Fanpage.

Perché Amici cambia orario: la puntata della domenica più breve, Verissimo parte prima

A partire da domenica 25 gennaio, Amici andrà in onda dalle 14 alle 15.30, terminando quindi mezz’ora prima rispetto al consueto. Non cambieranno contenuti né la struttura del programma, che manterrà le consuete sfide, eliminazioni e compiti assegnati agli allievi. Di conseguenza, il programma di interviste Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, anticiperà la partenza di mezz’ora rispetto all’orario precedente e continuerà così fino alla fine della stagione. La motivazione alla base di questa decisione, spiegano fonti interne, è legata alla preparazione del serale di Amici, che tornerà in onda intorno al mese di marzo. Riducendo la durata della puntata domenicale, la produzione potrà dedicare più tempo alla lavorazione dell’appuntamento serale. Il talent, tra l’altro, già durante la fascia daytime dal lunedì al venerdì ha anticipato molte delle sfide e dei momenti di eliminazione che un tempo occupavano il pomeriggio domenicale.

Si allunga Verissimo, il programma di interviste di Silvia Toffanin

Con questa modifica, Canale 5 riorganizza il proprio palinsesto pomeridiano, garantendo continuità nei contenuti di Amici e più spazio a Verissimo, che si prepara a un prolungamento strategico per attrarre il pubblico della domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

