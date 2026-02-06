Affari tuoi stasera non va in onda, quando torna Stefano De Martino in tv

Questa sera, venerdì 6 febbraio, il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda su Rai 1. La puntata lascia spazio alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 , che prenderà il via alle 19:45 dallo Stadio San Siro e durerà fino alle 23. Durante l’ultimo appuntamento del programma, De Martino ha annunciato la pausa, congedandosi dal pubblico: "Domani non andremo in onda, vi aspetto dopodomani, sempre qui ad Affari Tuoi". La decisione è stata presa per permettere ai telespettatori di seguire la diretta dell’evento sportivo , che vedrà salire sul palco anche protagonisti del mondo dello spettacolo coinvolti in alcune performance.

Quando torna in tv Affari tuoi con Stefano De Martino

Il programma tornerà regolarmente sabato 7 febbraio, continuando a occupare l’access prime time di Rai1. Dopo un avvio di stagione incerto, con ascolti inferiori al competitor di Canale 5, La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi sembra aver ritrovato ritmo e interesse del pubblico. I dati di share mostrano una crescita puntata dopo puntata, confermando il gradimento degli italiani che seguono le vicende dei concorrenti, tra speranza e divertimento, nel tentativo di scoprire il valore dei pacchi.

Le Olimpiadi non alterano la programmazione di Rai 1

Nonostante l’inizio dei Giochi, la programmazione delle gare non subirà variazioni: le competizioni saranno trasmesse tra Rai2 e Rai Sport, senza interferire con il palinsesto delle altre reti Rai. In questo modo, lo spettacolo olimpico e il game show possono coesistere, offrendo agli spettatori sia l’emozione dell’apertura delle Olimpiadi sia il consueto intrattenimento di Stefano De Martino.