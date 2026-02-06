Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Affari tuoi stasera non va in onda, quando torna Stefano De Martino in tv© IPA

Affari tuoi stasera non va in onda, quando torna Stefano De Martino in tv

Questa sera Affari Tuoi non va in onda: Rai 1 trasmette la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026
2 min
TagsAffari tuoiStefano De Martino

Questa sera, venerdì 6 febbraio, il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda su Rai 1. La puntata lascia spazio alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che prenderà il via alle 19:45 dallo Stadio San Siro e durerà fino alle 23. Durante l’ultimo appuntamento del programma, De Martino ha annunciato la pausa, congedandosi dal pubblico: "Domani non andremo in onda, vi aspetto dopodomani, sempre qui ad Affari Tuoi". La decisione è stata presa per permettere ai telespettatori di seguire la diretta dell’evento sportivo, che vedrà salire sul palco anche protagonisti del mondo dello spettacolo coinvolti in alcune performance.

Quando torna in tv Affari tuoi con Stefano De Martino

Il programma tornerà regolarmente sabato 7 febbraio, continuando a occupare l’access prime time di Rai1. Dopo un avvio di stagione incerto, con ascolti inferiori al competitor di Canale 5, La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi sembra aver ritrovato ritmo e interesse del pubblico. I dati di share mostrano una crescita puntata dopo puntata, confermando il gradimento degli italiani che seguono le vicende dei concorrenti, tra speranza e divertimento, nel tentativo di scoprire il valore dei pacchi.

Le Olimpiadi non alterano la programmazione di Rai 1

Nonostante l’inizio dei Giochi, la programmazione delle gare non subirà variazioni: le competizioni saranno trasmesse tra Rai2 e Rai Sport, senza interferire con il palinsesto delle altre reti Rai. In questo modo, lo spettacolo olimpico e il game show possono coesistere, offrendo agli spettatori sia l’emozione dell’apertura delle Olimpiadi sia il consueto intrattenimento di Stefano De Martino.

