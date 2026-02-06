Corriere dello Sport.it
I fan italiani esultano: per la prima volta torna in tv tutta la serie Beverly Hills 90210. Ecco quando e dove

I fan italiani esultano: per la prima volta torna in tv tutta la serie Beverly Hills 90210. Ecco quando e dove

Ritorna in televisione uno dei cult più amati dai telespettatori: i dettagli
2 min
Sky ha finalmente annunciato un grandissimo ritorno in tv per tutti i telespettatori italiani. Ritorna Beverly Hills, la serie tv culto che ha segnato gli anni 90. I fan lo richiedevano da tempo e sono stati accontentati. La notizia è stata resa ufficiale in uno Showcase nella sala cinema di Sky Campus, organizzato appositamente per la stampa. Oltre Beverly Hills, ci sono numerosissime novità, tra titoli confermati e nuove uscite. Erano presenti: Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia, l'Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia Giuseppe De Bellis, la CEO di Sky Studios Cécile Frot Coutaz, la Cinema and Series Director Sky Italia Margherita Amedei.

Beverly Hills90210 su Sky, ecco da quando sarà disponibile

Allo Showcase organizzato per l'annuncio, sono state svelate varie uscite, sia italiane che non. Ma la notizia che più ha entusiasmato i fan, è quella che riguarda Beverly Hills che sarà disponibile a partire dal 3 aprile su Sky, per la prima volta on demande e in HD. Tra i vari annunci ci sono anche: Avvocato Ligas, Rosa Elettrica, Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione di Piedone, Gucci – La fine dei giochi, La mala, Il sospetto e Fuori Menù. Inoltre, tra i titoli stranieri, sono stati annunciati: la seconda stagione di The Day of the Jackal, Il Signore delle Mosche, che sarà disponibile dal 22 febbraio. 

