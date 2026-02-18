Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
"Auguri e figli maschi", a Roma una commedia tra risate e riflessioni

Al Teatro Golden dal 19 febbraio all’8 marzo 2026
2 min
Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l'adagio un po' desueto: “Auguri e figli maschi”? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all'8 marzo, i bravissimi Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo "Figli Maschi" . In passato il figlio maschio rassicurava, creava stabilità, ma i tempi sono decisamente cambiati. In questa esilarante commedia Luca e Flavio, figli maschi di genitori divorziati, fanno i conti con l’eredità emotiva di una madre anticonformista, forse a volte sfuggente. Infatti, è in ritardo per la festa che i due hanno deciso di organizzarle per il suo settantesimo compleanno. Il terrazzo è stato addobbato, la tavola, faticosamente trasportata dai piani inferiori, è ormai apparecchiata; a sorpresa è già arrivato anche Ezio, cugino di Luca e Flavio, che da sempre vive la loro come una seconda madre. Le lancette dell'orologio corrono e nel frattempo i tre ingannano il tempo bevendo qualcosa e iniziando a parlare delle proprie vite, che si rivelano meno quiete di quanto possa sembrare. Bisogna poi considerare che il condominio è, per antonomasia, luogo di incontri inaspettati e spesso anche indesiderati; in men che non si dica i tre si trovano coinvolti nelle vite, queste palesemente poco quiete, di due casuali avventrici della terrazza. Tra rivelazioni sorprendenti, colpi di scena e battute fulminanti i protagonisti saranno chiamati a guardare in faccia la realtà di tre esistenze tanto arroccate quanto instabili. Riusciranno ad essere all’altezza del loro desiderio di cambiamento o faranno cadere la secolare credenza per cui i figli maschi sono una fortuna? L’unico modo per scoprirlo è non perdersi in prossimo spettacolo dei “Centouno”.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

