Timothée Chalamet, Marty Supreme fa flop ai BAFTA 2026 e stabilisce un nuovo record (negativo)

Doveva essere una delle consacrazioni della stagione e si è trasformata nella più inattesa delle sconfitte. Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet protagonista, esce dai British Academy Film Awards 2026 senza riconoscimenti nonostante undici nomination , inclusa quella per il miglior film. Un esito che lo consegna a un primato poco ambito: quello delle pellicole più candidate e rimaste a mani vuote, come è già accaduto in passato ai film Women in Love e a Neverland-Un sogno per la vita. La battuta d’arresto londinese interrompe una corsa che fino a poche settimane fa appariva trionfale e apre interrogativi sul peso reale dei BAFTA nell’economia della stagione dei premi.

La grande sconfitta di Timothée Chalamet ai BAFTA 2026

La sorpresa più evidente riguarda la categoria del miglior attore protagonista. Timothée Chalamet arrivava da favorito dopo le vittorie ai Golden Globe Awards e ai Critics Choice Awards, riconoscimenti che avevano consolidato la sua posizione nella corsa all’Oscar. A imporsi è stato invece l’inglese Robert Aramayo per la sua interpretazione in I Swear. Nonostante la sconfitta, il film diretto da Josh Safdie - il più nominato individualmente della serata con quattro candidature tra regia, produzione, sceneggiatura e montaggio - resta uno dei titoli centrali nella corsa agli Academy Awards, dove conta nove nomination. Per Chalamet le possibilità di riscatto sono concrete: oltre alla candidatura all’Oscar, è atteso anche ai Screen Actors Guild Awards, snodo decisivo per la categoria.

Di cosa parla il film Marty Supreme, la trama

Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e interpretato da Timothée Chalamet, è ambientato nella New York degli anni Cinquanta e racconta l’ascesa febbrile e solitaria di Marty Mauser, giovane commesso in un negozio di scarpe deciso a reinventarsi campione di ping-pong. Ispirato alla figura del fuoriclasse Marty Reisman, il film segue il protagonista in una traiettoria irregolare fatta di espedienti, relazioni tumultuose e tornei internazionali.