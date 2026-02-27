Polemiche a non finire per il bacio tra Levante e Gaia. E anche Laura Pausini dice la sua
Levante e Gaia sul palco scaldano il pubblico con la cover ‘I Maschi’ di Gianna Nannini, performance molto affiatata, culminata in un bacio sensuale che tuttavia è stato sfumato dalla regia della Rai che ha staccato prima allargando il campo.
La reazione di Laura Pausini
La scena che ha acceso la serata non è sfuggita neanche a Laura Pausini che, una volta rientrata sul palco dopo l'esibizione della coppia, ha esclamato: "C'è dell'amore qui".