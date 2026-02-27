Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Il bacio hot tra Gaia e Levante accende la serata di Sanremo 2026

Polemiche a non finire per il bacio tra Levante e Gaia. E anche Laura Pausini dice la sua

La regia ha allargato l'immagine prima del bacio e la scelta ha indispettito il web
1 min

Levante e Gaia sul palco scaldano il pubblico con la cover ‘I Maschi’ di Gianna Nannini, performance molto affiatata, culminata in un bacio sensuale che tuttavia è stato sfumato dalla regia della Rai che ha staccato prima allargando il campo.

La reazione di Laura Pausini

La scena che ha acceso la serata non è sfuggita neanche a Laura Pausini che, una volta rientrata sul palco dopo l'esibizione della coppia, ha esclamato: "C'è dell'amore qui".

Tutte le news di Spettacolo

