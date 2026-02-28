Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ditonellapiaga e Tonypitony vincono la serata delle Cover: fischi per il risultato di Sal Da Vinci© ANSA

Ditonellapiaga e Tonypitony vincono la serata delle Cover: fischi per il risultato di Sal Da Vinci

La puntata del venerdì vede trionfare l'inedita coppia: ecco le prime dieci posizioni
1 min

Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle Cover.  La classifica è stata mostrata solo dal decimo posto a salire: Luché con Grignani; Dargen D'Amico con Pupo e Bosso; Nayt con Joan Thiele; Lda& Aka 7even con Tullio de Piscolo; Sal Da Vinci con Zarrillo; Tredicipietro (con il padre); Bambole di Pezza con Cristina D'Avena. Al terzo posto Arisa con il Coro del teatro regio di Parma, al secondo Sayf con Alex Britti e Mario biondi. Quando è stato annunciato il quinto posto di Sal Da Vinci è arrivato più di qualche fischio. Applausi però per i vincitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Gianluca Grignani e la frecciata a Laura PausiniAlessandro Gassmann furioso per Morandi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS