Ditonellapiaga e Tonypitony vincono la serata delle Cover: fischi per il risultato di Sal Da Vinci

Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle Cover. La classifica è stata mostrata solo dal decimo posto a salire: Luché con Grignani; Dargen D'Amico con Pupo e Bosso; Nayt con Joan Thiele; Lda& Aka 7even con Tullio de Piscolo; Sal Da Vinci con Zarrillo; Tredicipietro (con il padre); Bambole di Pezza con Cristina D'Avena. Al terzo posto Arisa con il Coro del teatro regio di Parma, al secondo Sayf con Alex Britti e Mario biondi. Quando è stato annunciato il quinto posto di Sal Da Vinci è arrivato più di qualche fischio. Applausi però per i vincitori.