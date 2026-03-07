Coroseduto in concerto: musica e solidarietà per i ragazzi del Virgilio feriti a Crans-Montana

Un concerto per trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 21 marzo, all’Auditorium Stefano Cerri di Lambrate , il palco si accenderà con l’energia di Coroseduto per sostenere i ragazzi del liceo Virgilio rimasti feriti nell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana . L’iniziativa, promossa dall’ associazione Virgiliani , ha un obiettivo preciso: raccogliere fondi per le cure e il percorso di riabilitazione degli studenti coinvolti nell’incidente.

Crans-Montana, un concerto solidale all’Auditorium Cerri

L’appuntamento è fissato per le 20.30 all’Auditorium Stefano Cerri, dove Coroseduto porterà in scena uno spettacolo che promette di andare oltre il tradizionale concerto corale. Il gruppo è noto per uno stile che mescola musica, ritmo e teatralità, trasformando l’esibizione in un vero e proprio show capace di coinvolgere il pubblico. L’evento vuole essere non solo un momento musicale, ma anche un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme l’arrivo della primavera, con un’iniziativa che unisce intrattenimento e solidarietà.

Raccolta fondi per le cure degli studenti

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla raccolta fondi su GoFundMe avviata per sostenere le cure mediche e la riabilitazione di Sofia, Francesca, Leonardo e Kean, gli studenti del Virgilio rimasti feriti nell’incendio. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso: l’Auditorium dispone di posti limitati e l’obiettivo è riempire la sala per offrire un contributo concreto ai ragazzi e alle loro famiglie. La serata vuole così diventare un momento di comunità e sostegno, in cui la musica si trasforma in aiuto reale.

Biglietti disponibili qui: https://www.ticketsms.it/event/Coroseduto-In-Concerto-Milano-Auditorium-Stefano-Cerri-21-03-2026