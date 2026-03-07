Coroseduto in concerto: musica e solidarietà per i ragazzi del Virgilio feriti a Crans-Montana
Un concerto per trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 21 marzo, all’Auditorium Stefano Cerri di Lambrate, il palco si accenderà con l’energia di Coroseduto per sostenere i ragazzi del liceo Virgilio rimasti feriti nell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. L’iniziativa, promossa dall’associazione Virgiliani, ha un obiettivo preciso: raccogliere fondi per le cure e il percorso di riabilitazione degli studenti coinvolti nell’incidente.
Crans-Montana, un concerto solidale all’Auditorium Cerri
L’appuntamento è fissato per le 20.30 all’Auditorium Stefano Cerri, dove Coroseduto porterà in scena uno spettacolo che promette di andare oltre il tradizionale concerto corale. Il gruppo è noto per uno stile che mescola musica, ritmo e teatralità, trasformando l’esibizione in un vero e proprio show capace di coinvolgere il pubblico. L’evento vuole essere non solo un momento musicale, ma anche un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme l’arrivo della primavera, con un’iniziativa che unisce intrattenimento e solidarietà.
Raccolta fondi per le cure degli studenti
L’intero ricavato della serata sarà destinato alla raccolta fondi su GoFundMe avviata per sostenere le cure mediche e la riabilitazione di Sofia, Francesca, Leonardo e Kean, gli studenti del Virgilio rimasti feriti nell’incendio. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso: l’Auditorium dispone di posti limitati e l’obiettivo è riempire la sala per offrire un contributo concreto ai ragazzi e alle loro famiglie. La serata vuole così diventare un momento di comunità e sostegno, in cui la musica si trasforma in aiuto reale.
Biglietti disponibili qui: https://www.ticketsms.it/event/Coroseduto-In-Concerto-Milano-Auditorium-Stefano-Cerri-21-03-2026