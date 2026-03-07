Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coroseduto in concerto: musica e solidarietà per i ragazzi del Virgilio feriti a Crans-Montana

Coroseduto in concerto: musica e solidarietà per i ragazzi del Virgilio feriti a Crans-Montana

Concerto solidale di Coroseduto il 21 marzo a Lambrate: raccolta fondi per le cure e la riabilitazione degli studenti del liceo Virgilio feriti a Capodanno
3 min

Un concerto per trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 21 marzo, all’Auditorium Stefano Cerri di Lambrate, il palco si accenderà con l’energia di Coroseduto per sostenere i ragazzi del liceo Virgilio rimasti feriti nell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. L’iniziativa, promossa dall’associazione Virgiliani, ha un obiettivo preciso: raccogliere fondi per le cure e il percorso di riabilitazione degli studenti coinvolti nell’incidente.

Crans-Montana, un concerto solidale all’Auditorium Cerri

L’appuntamento è fissato per le 20.30 all’Auditorium Stefano Cerri, dove Coroseduto porterà in scena uno spettacolo che promette di andare oltre il tradizionale concerto corale. Il gruppo è noto per uno stile che mescola musica, ritmo e teatralità, trasformando l’esibizione in un vero e proprio show capace di coinvolgere il pubblico. L’evento vuole essere non solo un momento musicale, ma anche un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme l’arrivo della primavera, con un’iniziativa che unisce intrattenimento e solidarietà.

Raccolta fondi per le cure degli studenti

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla raccolta fondi su GoFundMe avviata per sostenere le cure mediche e la riabilitazione di Sofia, Francesca, Leonardo e Kean, gli studenti del Virgilio rimasti feriti nell’incendio. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso: l’Auditorium dispone di posti limitati e l’obiettivo è riempire la sala per offrire un contributo concreto ai ragazzi e alle loro famiglie. La serata vuole così diventare un momento di comunità e sostegno, in cui la musica si trasforma in aiuto reale. 

Biglietti disponibili qui: https://www.ticketsms.it/event/Coroseduto-In-Concerto-Milano-Auditorium-Stefano-Cerri-21-03-2026

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS