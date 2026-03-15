I 3 episodi di Peaky Blinders da guardare assolutamente prima dell'uscita del film
Dopo la conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders, nel 2021, molti fan sono rimasti con la sensazione che la storia di Tommy Shelby non fosse davvero finita. E così ora, dopo cinque anni, arriva finalmente il capitolo conclusivo: il film The Immortal Man, che uscirà prima in alcune sale cinematografiche e poi sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo. Per chi vuole arrivare pronto all’evento, ci sono due possibilità. La prima è riguardare tutte le sei stagioni della serie. La seconda, decisamente più veloce, è seguire il consiglio del creatore Steven Knight, che suggerisce di rivedere tre episodi fondamentali per capire davvero il protagonista assoluto della saga: Tommy Shelby.
I tre episodi di Peaky Blinders da rivedere prima del film
Secondo Steven Knight, ci sono tre momenti chiave che raccontano meglio di tutti chi è davvero Tommy Shelby. Il primo è l'episodio 1 della prima stagione: il debutto della serie. È qui che incontriamo per la prima volta Tommy, mentre cavalca silenzioso in un paesaggio industriale. In pochi minuti si capisce già tutto: il suo carattere, il suo carisma e il potere della famiglia Shelby. Questo episodio stabilisce l’atmosfera della serie e introduce il mondo criminale di Birmingham.
Il secondo episodio è il finale della stagione 2. In una delle scene più intense della serie, Tommy sembra sul punto di essere giustiziato: è disarmato, circondato da uomini armati e con la sua tomba già scavata. Chiede solo il tempo di fumare una sigaretta e ripensa alla sua vita. Quando tutto sembra finito, arriva un colpo di scena che cambia il destino del protagonista. È uno dei momenti più emblematici del personaggio.
Il terzo episodio indicato da Knight è l'episodio sei della stagione 6, l’ultimo della serie televisiva. Qui si chiude gran parte della storia di Tommy Shelby e del suo percorso personale. In una scena simbolica, affronta un nemico che ha cercato di ucciderlo e ha l’occasione di vendicarsi. Il Tommy delle stagioni precedenti avrebbe sparato senza esitazione, ma questa volta abbassa l’arma. Poco dopo monta a cavallo e si allontana. Se all’inizio della serie cavalcava un cavallo nero, nell’ultima scena è su un cavallo bianco: un dettaglio che suggerisce una possibile trasformazione del personaggio.
Quando esce il film di Peaky Blinders e dove vederlo
Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà su Netflix il 20 marzo, rendendosi disponibile in streaming per tutti gli abbonati della piattaforma. Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1940 e segue Tommy Shelby, ritiratosi in esilio, costretto a tornare in azione. Nel caos dei bombardamenti, Tommy affronta nuove minacce e conflitti familiari, in particolare contro il figlio Duke, per proteggere la sua eredità.