I 3 episodi di Peaky Blinders da guardare assolutamente prima dell'uscita del film

Dopo la conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders , nel 2021 , molti fan sono rimasti con la sensazione che la storia di Tommy Shelby non fosse davvero finita. E così ora, dopo cinque anni, arriva finalmente il capitolo conclusivo: il film The Immortal Man, che uscirà prima in alcune sale cinematografiche e poi sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo . Per chi vuole arrivare pronto all’evento, ci sono due possibilità. La prima è riguardare tutte le sei stagioni della serie. La seconda, decisamente più veloce, è seguire il consiglio del creatore Steven Knight , che suggerisce di rivedere tre episodi fondamentali per capire davvero il protagonista assoluto della saga: Tommy Shelby.

I tre episodi di Peaky Blinders da rivedere prima del film

Secondo Steven Knight, ci sono tre momenti chiave che raccontano meglio di tutti chi è davvero Tommy Shelby. Il primo è l'episodio 1 della prima stagione: il debutto della serie. È qui che incontriamo per la prima volta Tommy, mentre cavalca silenzioso in un paesaggio industriale. In pochi minuti si capisce già tutto: il suo carattere, il suo carisma e il potere della famiglia Shelby. Questo episodio stabilisce l’atmosfera della serie e introduce il mondo criminale di Birmingham.

Il secondo episodio è il finale della stagione 2. In una delle scene più intense della serie, Tommy sembra sul punto di essere giustiziato: è disarmato, circondato da uomini armati e con la sua tomba già scavata. Chiede solo il tempo di fumare una sigaretta e ripensa alla sua vita. Quando tutto sembra finito, arriva un colpo di scena che cambia il destino del protagonista. È uno dei momenti più emblematici del personaggio.

Il terzo episodio indicato da Knight è l'episodio sei della stagione 6, l’ultimo della serie televisiva. Qui si chiude gran parte della storia di Tommy Shelby e del suo percorso personale. In una scena simbolica, affronta un nemico che ha cercato di ucciderlo e ha l’occasione di vendicarsi. Il Tommy delle stagioni precedenti avrebbe sparato senza esitazione, ma questa volta abbassa l’arma. Poco dopo monta a cavallo e si allontana. Se all’inizio della serie cavalcava un cavallo nero, nell’ultima scena è su un cavallo bianco: un dettaglio che suggerisce una possibile trasformazione del personaggio.

Quando esce il film di Peaky Blinders e dove vederlo

Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà su Netflix il 20 marzo, rendendosi disponibile in streaming per tutti gli abbonati della piattaforma. Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1940 e segue Tommy Shelby, ritiratosi in esilio, costretto a tornare in azione. Nel caos dei bombardamenti, Tommy affronta nuove minacce e conflitti familiari, in particolare contro il figlio Duke, per proteggere la sua eredità.