Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoria  

Con sei statuette, tra cui le più prestigiose per miglior film e miglior regia, il grande trionfatore della 98ª edizione degli Oscar è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Molto atteso alla vigilia, Sinners. I peccatori - che partiva con il record di 16 nomination - si è fermato a quattro premi: miglior sceneggiatura originale, fotografia, colonna sonora e attore protagonista. Tre Oscar invece per Frankenstein di Guillermo del Toro, premiato nelle categorie tecniche per scenografia, trucco e acconciatura e costumi. Un premio anche per F1, il film con Brad Pitt e Javier Bardem che racconta il mondo delle corse automobilistiche. La pellicola ha vinto un Oscar per il miglior sonoro. L’edizione di quest’anno ha assegnato premi in 24 categorie, una in più rispetto al 2025 grazie all’introduzione della nuova statuetta per il miglior casting. Nessun film italiano era in gara tra i titoli principali, ma un piccolo tocco d’Italia non è mancato: tra i produttori di Two People Exchanging Saliva, uno dei due cortometraggi vincitori ex aequo, figura anche la bolognese Valentina Merli.