Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoria
Con sei statuette, tra cui le più prestigiose per miglior film e miglior regia, il grande trionfatore della 98ª edizione degli Oscar è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Molto atteso alla vigilia, Sinners. I peccatori - che partiva con il record di 16 nomination - si è fermato a quattro premi: miglior sceneggiatura originale, fotografia, colonna sonora e attore protagonista. Tre Oscar invece per Frankenstein di Guillermo del Toro, premiato nelle categorie tecniche per scenografia, trucco e acconciatura e costumi. Un premio anche per F1, il film con Brad Pitt e Javier Bardem che racconta il mondo delle corse automobilistiche. La pellicola ha vinto un Oscar per il miglior sonoro. L’edizione di quest’anno ha assegnato premi in 24 categorie, una in più rispetto al 2025 grazie all’introduzione della nuova statuetta per il miglior casting. Nessun film italiano era in gara tra i titoli principali, ma un piccolo tocco d’Italia non è mancato: tra i produttori di Two People Exchanging Saliva, uno dei due cortometraggi vincitori ex aequo, figura anche la bolognese Valentina Merli.
L'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2026
Oscar per il miglior film: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson
Oscar per la miglior attrice protagonista: Jessie Buckley per Hamnet
Oscar per il miglior attore protagonista: Michael B. Jordan per Sinners. I peccatori
Oscar per la miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra
Oscar per la miglior canzone originale: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon e Teddy Park per il brano Golden (KPop Demon Hunters)
Oscar per il miglior miglior film internazionale: Sentimental value di Joachim Trier
Oscar per la miglior Fotografia: Autumn Durald Arkapaw per Sinners. I peccatori
Oscar per il miglior montaggio: Andy Jurgensen per Una battaglia dopo l’altra
Oscar per il miglior sonoro: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta per F1: il film
Oscar per la miglior colonna sonora: Ludwig Goransson per Sinners. I peccatori
Oscar per il miglior documentario: Mister nobody against Putin
Oscar per il miglior cortometraggio documentario: All the empty rooms
Oscar per i migliori effetti visivi: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar - Fuoco e cenere
Oscar per la miglior scenografia: Tamara Deverell e Shane Vieau per Frankenstein
Oscar per la miglior sceneggiatura originale: Ryan Coogler per Sinners. I peccatori
Oscar per la miglior sceneggiatura non originale: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra
Oscar per il miglior attore non protagonista: Sean Penn per Una battaglia dopo l'altra
Oscar per il miglior cortometraggio: The Singers e Two People Exchanging Saliva (a pari merito)
Oscar per il miglior casting: Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l'altra
Oscar per il miglior trucco e acconciatura: Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey per Frankenstein
Oscar per i migliori costumi: Kate Hawley per Frankenstein
Oscar per il miglior corto animato: The girl who cried pearls
Oscar per il miglior film animato: KPop Demon Hunters.
Oscar per la miglior attrice non protagonista: Amy Madigan per Weapons