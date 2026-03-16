Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoria  © Getty Images

Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoria  

Agli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno
4 min
TagsBrad Pitt

Con sei statuette, tra cui le più prestigiose per miglior film e miglior regia, il grande trionfatore della 98ª edizione degli Oscar è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Molto atteso alla vigilia, Sinners. I peccatori - che partiva con il record di 16 nomination - si è fermato a quattro premi: miglior sceneggiatura originale, fotografia, colonna sonora e attore protagonista. Tre Oscar invece per Frankenstein di Guillermo del Toro, premiato nelle categorie tecniche per scenografia, trucco e acconciatura e costumi. Un premio anche per F1, il film con Brad Pitt e Javier Bardem che racconta il mondo delle corse automobilistiche. La pellicola ha vinto un Oscar per il miglior sonoro. L’edizione di quest’anno ha assegnato premi in 24 categorie, una in più rispetto al 2025 grazie all’introduzione della nuova statuetta per il miglior casting. Nessun film italiano era in gara tra i titoli principali, ma un piccolo tocco d’Italia non è mancato: tra i produttori di Two People Exchanging Saliva, uno dei due cortometraggi vincitori ex aequo, figura anche la bolognese Valentina Merli.

 

 

L'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2026

Oscar per il miglior film: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

Oscar per la miglior attrice protagonista: Jessie Buckley per Hamnet

Oscar per il miglior attore protagonista: Michael B. Jordan per Sinners. I peccatori

Oscar per la miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra

Oscar per la miglior canzone originale: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon e Teddy Park per il brano Golden (KPop Demon Hunters)

Oscar per il miglior miglior film internazionale: Sentimental value di Joachim Trier

Oscar per la miglior Fotografia: Autumn Durald Arkapaw per Sinners. I peccatori

Oscar per il miglior montaggio: Andy Jurgensen per Una battaglia dopo l’altra

Oscar per il miglior sonoro: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta per F1: il film

Oscar per la miglior colonna sonora: Ludwig Goransson per Sinners. I peccatori

Oscar per il miglior documentario: Mister nobody against Putin

Oscar per il miglior cortometraggio documentario: All the empty rooms

Oscar per i migliori effetti visivi: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar - Fuoco e cenere

Oscar per la miglior scenografia: Tamara Deverell e Shane Vieau per Frankenstein

Oscar per la miglior sceneggiatura originale: Ryan Coogler per Sinners. I peccatori

Oscar per la miglior sceneggiatura non originale: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra

Oscar per il miglior attore non protagonista: Sean Penn per Una battaglia dopo l'altra

Oscar per il miglior cortometraggio: The Singers e Two People Exchanging Saliva (a pari merito)

Oscar per il miglior casting: Cassandra Kulukundis per Una battaglia dopo l'altra

Oscar per il miglior trucco e acconciatura: Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey per Frankenstein

Oscar per i migliori costumi: Kate Hawley per Frankenstein

Oscar per il miglior corto animato: The girl who cried pearls

Oscar per il miglior film animato: KPop Demon Hunters.

Oscar per la miglior attrice non protagonista: Amy Madigan per Weapons

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Come si mantiene giovane Brad PittIl segreto anti rughe di Tom Cruise

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS