AOSTA - Infortunio grave per Marco Giallini , che sta girando in questi giorni ad Aosta la settima stagione della serie tv "Rocco Schiavone" di cui è protagonista. L'attore romano ha riportato la frattura di una gamba ed è stato operato in queste ore. Caduto malamente a terra, Giallini è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Umberto Parini' dove i medici gli hanno prestato le prime cure.

La caduta e l'operazione

Successivamente l'attore romano, 63 anni ad aprile, è stato sottoposto a intervento chirurgico da un'equipe medica dello stesso nosocomio 'Parini'. L'incidente che ha causato l'infortunio è avvenuto per strada, ad Aosta: mentre camminava, Giallini è inciampato ed è finito a terra con violenza. La produzione di "Rocco Schiavone" sta ora valutando come proseguire le riprese in attesa che l'attore recuperi dall'infortunio. La serie tv, basata sui libri di Antonio Manzini e trasmessa da Rai 2, è molto amata dal pubblico sin dalla sua prima stagione, datata 2016. Giallini interpreta Schiavone, un abile e burbero vicequestore di polizia dai metodi discutibili, dalle amicizie borderline, ma dal cuore grande, che conduce le sue indagini ad Aosta.