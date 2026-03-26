Arriva al teatro "Gli Indimenticabili"

Dalla poesia di De André alla rivoluzione di Gaber, fino all’omaggio commosso a Gino Paoli. Al Teatro Golden arriva “Gli Indimenticabili”, uno spettacolo di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, pronto a celebrare le voci che hanno fatto la storia della musica italiana. I nomi che hanno conquistato l’anima, ed attraversato le epoche, tornano a vibrare sul palcoscenico in un magico viaggio con Emanuela Fresi e Toni Fornari, dal 9 al 19 aprile 2026 nello spazio culturale di via Taranto a Roma. Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Pino Daniele e tanti altri, con una pagina speciale dedicata a Gino Paoli, non solo canzoni ma pagine di emozioni autentiche, racconti di vita, di sogni e speranze, ma anche di impegno sociale. Prodotto da Goldenstar AM srl – Teatro Golden, lo spettacolo non celebra solo le voci maschili; il percorso esplora, infatti, anche la straordinaria penna dei cantautori prestata alle grandi interpreti femminili, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia ed altre.. Una serie di capolavori in un mix di note e parole con brani che sono diventati frammenti della storia collettiva. Sotto la regia di Toni Fornari, e con l’accompagnamento magistrale di Mimmo Sessa al pianoforte, lo show si snoda tra musica dal vivo, narrazione e proiezioni suggestive. Previsti anche ospiti a sorpresa. Un appuntamento che è più di un concerto: è un atto d’amore verso chi ha reso la musica italiana un patrimonio indimenticabile nel mondo.



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