Grande Fratello Vip crolla ancora, Ilary Blasi verso la chiusura anticipata  

Il Grande Fratello Vip 2026 fatica a trovare il proprio pubblico. Nonostante il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e l’ingresso tra gli opinionisti di Selvaggia Lucarelli , il reality di Canale 5 sta registrando ascolti al di sotto delle aspettative. I dati delle prime puntate mostrano un trend in calo: dopo un debutto già inferiore rispetto alle edizioni passate, il programma si è attestato intorno a una media di circa 1,8 milioni di spettatori, con uno share vicino al 16%. Numeri che segnano una distanza significativa rispetto ai risultati ottenuti negli anni precedenti. La quarta puntata, in particolare, si è fermata a circa 1,7 milioni di telespettatori, mentre la concorrenza formata da The Voice Generations con Antonella Clerici ha conquistato la serata con risultati più solidi, raddoppiando i dati di Canale 5.

Il Grande Fratello Vip 2026 verso la chiusura anticipata

Di fronte a questo scenario, Mediaset starebbe valutando un intervento deciso. Secondo indiscrezioni, ai vertici del gruppo sarebbe stato fissato un vero e proprio ultimatum: concedere ancora pochi giorni alla trasmissione per invertire la rotta sul piano Auditel. Le prossime puntate potrebbero risultare decisive. In assenza di segnali di ripresa, non si escluderebbe una chiusura anticipata del GF Vip, con l’uscita anticipata dal palinsesto di prima serata. La decisione finale, secondo quanto riportato, dovrebbe arrivare al termine di una riunione dedicata all’analisi complessiva degli ascolti. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Solo pochi giorni fa, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva invitato a non affrettare i giudizi, sottolineando il valore storico del format e la necessità di concedergli il tempo necessario per trovare una propria stabilità.

Le difficoltà del Grande Fratello Vip e il confronto con il passato

Il calo di interesse sul Grande Fratello Vip sembra riguardare non solo il pubblico generalista, ma anche quello più giovane, tradizionalmente più appassionato. Tra le criticità segnalate, l’orario di inizio tardivo – spesso oltre le 22 – e una formula che, secondo alcuni osservatori, faticherebbe a rinnovarsi. Il confronto con il passato è impietoso. Anche l’edizione precedente, giudicata poco brillante, aveva registrato numeri superiori. Le stagioni condotte da Alfonso Signorini avevano ottenuto risultati più consistenti già al debutto, superando i 2,5 milioni di spettatori. Per Ilary Blasi si tratterebbe, in caso di chiusura anticipata, del secondo stop prematuro in breve tempo, dopo quello di The Couple dello scorso anno. Resta ora da capire se il reality riuscirà a recuperare terreno nelle prossime settimane o se il tempo a disposizione, come temono le indiscrezioni, sia ormai vicino a esaurirsi.