Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Daivd Riondino

"Ehi David, ma che facciamo senza di te?"

Pubblicando una foto che lo ritrae con gli amici di Firenze, l'illustratrice e designer lo ricorda così firmandosi Rap: "David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava "Victor Jara". Eravamo tutti "compagni", allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell'unità. David era il nostro capo visionario. Visionari lo eravamo Un po' tutti. Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. Ieri alla manifestazione di Roma, erano tutti visionari, questo ho pensato. Ehi David, ma che facciamo senza te? Che facciamo? Martedì lo accompagniamo alle 11, chiesa degli artisti. Roma. Piazza del Popolo".

Un artista eclettico

Nato a Firenze nel 1952, Riondino ha avuto un'attività artistica intensa, dalla satira portata avanti negli anni '80 sulle colonne di Tango e Cuore, alle felici collaborazioni degli anni '90 con Linus e Comix, fino agli anni duemila con Il Male di Vincino e Vauro e l'Unità di Staino. Non tutti sanno che fu lui a scrivere la canzone "Maracaibo" resa una hit dall'interpretazione di Lu Colombo. E poi il suo grande amore, il teatro, salendo sul palco con Paolo Rossi, con Sabina Guzzanti e con Dario Vergassola e producendo canzoni e poesie diventati poi spettacoli e recital. Anche in tv Riondino si è distinto inventando personaggi fantasiosi e divertenti per il Maurizio Costanzo Show e conducendo "A tutto volume", un programma sui libri condotto insieme a Daria Bignardi.