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"Phenomenal Women", sul palco le donne che hanno sfidato il mondo con i loro versi

"Phenomenal Women", sul palco le donne che hanno sfidato il mondo con i loro versi

Da Sibilla Aleramo ad Alda Merini: al Teatro Golden di Roma il 22 e il 23 aprile lo spettacolo con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi
2 min
Dalle righe chiuse tra le pagine di un libro al respiro vibrante del palcoscenico, il passo è breve se a guidarlo è il talento di Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi con lo spettacolo “Phenomenal Women”, dedicato alle donne che hanno usato la parola come arma di liberazione. Da  Sibilla Aleramo ad Alda Merini,  artiste speciali che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del femminile. A loro, e a tante altre scrittrici e poetesse, sarà dedicato questo nuovo spettacolo in scena al Teatro Golden il 22 e 23 aprile 2026.  Una rappresentazione straordinaria che celebra il coraggio e il talento di figure simbolo, che hanno saputo  uscire fuori dagli schemi.  “Phenomenal Women” è il varco che permette a queste storie di uscire dalle biblioteche e diventare realtà in un teatro, attraverso  un viaggio dove la parola scritta si fonde nella melodia di Grazia Di Michele e nell'interpretazione di Alessandra Fallucchi. È l’occasione per scoprire l’essere umano dietro il genio: un’avventura che unisce metrica e musica per raccontare l'audacia di chi ha saputo essere 'oltre'. Il pubblico sarà accompagnato nel cuore pulsante delle opere di icone come: Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Maya Angelou  e tante altre grandi artiste, diverse per epoca e stile, ma unite dalla medesima forza, ovvero quella di aver riscritto il concetto stesso di "Donna", trasformando il dolore, il desiderio, l’attenzione al mondo e alle piccole cose, in capolavori universali. La cantautrice Grazia Di Michele e il chitarrista  Fabiano Lelli, che  vestiranno di musica  le opere, e l’attrice Alessandra Fallucchi, hanno realizzato una drammaturgia che ci racconta storie di poetesse speciali, non solo per il loro talento ma anche per l'audacia di rompere con le convenzioni e con le regole. Le autrici propongono, con la regia di Emanuela Caruso, un viaggio leggero, profondo, a volte ironico, nella vita e nelle opere di Donne Fenomenali. 

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