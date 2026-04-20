I Simpson cambiano per sempre, addio alla famosa gag del divano  

Per generazioni di spettatori, I Simpson hanno avuto un rituale preciso: la corsa a casa dopo scuola, la televisione accesa e quella sigla inconfondibile che accompagnava l’ingresso a Springfield . Tra sassofoni, lavagne e corse folli verso il soggiorno, c’era soprattutto lei: la celebre gag del divano, diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili della serie. Nata come semplice variazione della sigla iniziale, la “couch gag” si è trasformata in un piccolo evento dentro ogni episodio, capace di condensare in pochi secondi invenzioni visive, citazioni pop e veri e propri mini-capolavori d’animazione. In alcuni casi, la sequenza si è persino allungata per diversi minuti, diventando quasi un cortometraggio autonomo. Negli episodi più recenti, però, la gag del divano compare sempre meno. A spiegare il motivo è stato Matt Selman, storico showrunner della serie, intervenuto nel podcast Four Finger Discount: la ragione è soprattutto economica.

Simpson, perché la gag del divano compare sempre meno

Selman ha ammesso senza giri di parole che la produzione vorrebbe mantenere la tradizione in ogni puntata, ma che i costi e le priorità narrative impongono scelte diverse. "Vorrei avere un budget più alto per poter inserire una gag del divano come si deve in ogni episodio", ha rivelato. La realtà, però, è che il team preferisce investire risorse sulla trama principale piuttosto che sacrificare ritmo e scrittura per una lunga apertura. Secondo lo showrunner, se il budget fosse illimitato, ogni episodio disponibile in streaming avrebbe una sequenza iniziale completa e memorabile. Ma oggi la priorità resta il "prodotto principale", ovvero la narrazione e la tenuta complessiva della puntata. Una scelta pragmatica che segna il graduale ridimensionamento di uno degli elementi più iconici della serie, pur senza cancellarlo del tutto. La gag del divano resta infatti un simbolo identitario, ma meno centrale rispetto al passato.

I Simpson non avranno mai un vero finale

Intanto, la serie continua a macinare record. Con oltre 800 episodi all’attivo e il rinnovo garantito almeno fino al 2029 - anno in cui si concluderà la quarantesima stagione - I Simpson si confermano come uno degli show più longevi della storia della televisione. E secondo Matt Selman, non avranno mai una vera conclusione. In un’intervista a TheWrap, lo showrunner ha confidato che la sitcom creata da Matt Groening è pensata per non finire davvero, ma per continuare in una dimensione ciclica e permanente. "Lo show non dovrebbe cambiare; i personaggi vengono riavviati ogni settimana", ha detto. Un concetto già ironizzato in un episodio costruito come un finto finale di serie, pensato proprio per parodiare ogni possibile addio. Se un giorno I Simpson dovessero smettere di andare in onda, non ci sarà un grande episodio conclusivo o una chiusura nostalgica. Più probabilmente, sarà una puntata normale, con Homer sul divano, Bart nei guai e Springfield pronta a ricominciare da capo ancora una volta.