Shiva e la scommessa shock sull'Italia ai Mondiali: "Ho scommesso 10 mila euro, che cazz***". Poi parla di Fedez

Shiva, primo nella classifica Fimi con il suo ultimo album, ospite di Francesca Fagnani in un’intervista potentissima. Le origini, le difficoltà, una vita dedicata alla musica: “Ho iniziato a 13 anni. L'infanzia è stata completamente dedicata alla musica per me. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima…”. L’agguato subìto e la sua reazione che l’ha portato in carcere. Una vicenda ancora da chiarire quella della sparatoria a seguito della quale Shiva venne arrestato e poi condannato per tentato omicidio . Dopo aver patteggiato, al rapper è stata concessa una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Fagnani ricorda l’episodio del 2023, quando Shiva fu aggredito da due ragazzi e lui impugnando una pistola aveva sparato ferendoli entrambi alle gambe. “La pistola non è mai stata trovata, che fine ha fatto?” indaga la giornalista, ma Shiva: “Non ne ho idea” e sorride.

Shiva si commuove nel ricordare la nascita del primo figlio quando era in carcere. “Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi” e prosegue ricordando i fuochi d’artificio per segnalare la nascita del bambino: “Quando ho sentito i fuochi ho pianto tantissimo” racconta emozionato Shiva, che nello studio di Belve parla anche della dolorosa assenza di suo padre: “Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”.

Shiva e le accuse a Fedez

Shiva parla anche del suo “collega” Fedez, unico tra i rapper a non aderire al movimento #freeshiva, per la scarcerazione del rapper. Shiva, allora sotto processo, non si trattiene: “Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio; il Gip che mi ha interrogato era donna, m'ha messo in condizioni difficili”. “Però non è mica colpa di Fedez che l'ha lette, nel caso colpa sua che le ha scritte” osserva la giornalista. “Fedez non si è mai esposto su di me e l'unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato” è l’amara conclusione di Shiva.

Infine una battuta sulla più grande cavolata fatta dal rapper in questi ultimi tempi: "Vi dico una cosa che ancora non è diventata pubblica: ho scommesso 10 mila euro sulla qualificazione ai Mondiali dell'Italia. Sì, è stata proprio una bella cazzata. Perché non sapete quanto ha giocato il mio manager..."

Martedì 21 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della puntata il rapper Shiva, in una intervista intima e profonda. Gli ospiti altri ospiti della puntata sono Brigitte Nielsen ed Elettra Lamborghini. L’appuntamento con Belve è ogni martedì alle 21.20 su Rai2 e on demand su RaiPlay e Disney+.