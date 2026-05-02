I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana, le anticipazioni  

Da lunedì 4 maggio, in prima serata su Canale 5, I Cesaroni-Il Ritorno segna una svolta importante nella programmazione. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola , passa infatti a un solo episodio a settimana. Una scelta editoriale precisa che punta a prolungare l’attesa e mantenere alta la tensione narrativa. Un cambio di passo che richiama le grandi produzioni televisive, dove ogni puntata diventa un evento. Mediaset ha chiarito il suo obiettivo: accompagnare il pubblico più a lungo, valorizzando ogni singolo appuntamento e trasformando la visione in un rito settimanale.

I Cesaroni-Il Ritorno, le anticipazioni di lunedì 4 maggio

Il quarto appuntamento della nuova serie de I Cesaroni si concentra su una domanda destinata a tenere incollati gli spettatori: Marco e Marta riusciranno a convincere Eva a far rimanere la figlia in Italia? Le dinamiche familiari, da sempre cuore pulsante della serie, si intrecciano con nuovi conflitti e decisioni delicate. Il ritorno dei Cesaroni continua così a mescolare emozione, ironia e colpi di scena, mantenendo viva quella formula che ha reso la fiction un cult della televisione italiana.

Ascolti record e boom streaming: il successo continua

La scelta del singolo episodio settimanale arriva in un momento di grande successo per la serie. Come fa sapere l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, I Cesaroni-Il Ritorno ha già conquistato anche il pubblico più giovane, con uno share medio del 33% tra i 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34. Ottimi risultati anche sul fronte digitale: su Mediaset Infinity la prima puntata ha superato 725.000 spettatori on demand, segnando un debutto record, mentre gli stream totali hanno oltrepassato i 13 milioni, con più di 2 milioni di ore di visione. A completare il quadro, il forte impatto sui social, dove la serie domina le tendenze su X, confermandosi uno dei programmi più commentati. Una risposta che dimostra come, anche con un solo episodio a settimana, l’attesa possa trasformarsi nel vero motore del successo.