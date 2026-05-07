Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, alla prima prova lascia tutti sbalorditi
È iniziato con la prima prova sul palco della Wiener Stadthalle il percorso di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026. L’esibizione, prevista in vista della semifinale, ha offerto le prime indicazioni su un impianto scenico ambizioso, costruito attorno al brano Per sempre sì, con il quale ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ore successive alla prova, il cantante napoletano avrebbe scelto di portare sul palco una narrazione articolata, lontana dalle performance tradizionali del contest. Al centro, un’idea teatrale che richiama direttamente il percorso artistico dell’interprete, da sempre legato al palcoscenico e alla dimensione narrativa della musica. Già nelle fasi preparatorie erano emersi segnali di un cambio di passo, con una coreografia affidata a Marcello Sacchetta e la partecipazione della ballerina Francesca Tocca. Elementi che trovano ora conferma in una messa in scena strutturata e fortemente caratterizzata.
Come sarà l'esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026
La performance di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 si sviluppa come un racconto suddiviso in quattro atti, con il tema del matrimonio a fare da filo conduttore. Nella prima parte, la scena rappresenta i preparativi dello sposo: due figure lo accompagnano nella scelta dell’abito, introducendo un registro narrativo che mescola quotidianità e simbolismo. L’ingresso in scena di Sal Da Vinci avviene poco dopo, con un completo bianco moderno, realizzato - secondo le prime informazioni - da uno stilista napoletano. Un dettaglio che rafforza il legame con le origini dell’artista, inserendolo in una cornice internazionale. Il secondo atto trasporta lo spettatore in una sala da ballo, dominata da un lampadario scenografico. Qui la coreografia assume un ruolo centrale, con movimenti elaborati e momenti acrobatici che accompagnano l’arrivo della sposa lungo la passerella. Il terzo segmento coincide con la celebrazione del matrimonio, officiata simbolicamente dallo stesso cantante, in continuità con quanto già mostrato nel videoclip ufficiale del brano.
L’impatto sul pubblico e le attese per la semifinale
L’ultimo atto si apre con un cambio netto di atmosfera: il buio avvolge il palco prima di lasciare spazio al ricevimento nuziale, trasformato in un momento corale e visivamente spettacolare. A chiudere la sequenza, l’effetto scenico dei fuochi d’artificio proiettati sullo sfondo, elemento pensato per amplificare il coinvolgimento emotivo. Le prime reazioni del pubblico presente in sala e degli addetti ai lavori sembrano concentrarsi non solo sull’impianto visivo, ma anche sulla resa vocale dell’artista. In particolare, l’acuto finale avrebbe suscitato apprezzamenti diffusi, confermando la solidità interpretativa di Sal Da Vinci in un contesto competitivo. Quella andata in scena a Vienna rappresenta la prima di due prove ufficiali prima della semifinale del 12 maggio. Il prossimo passaggio è previsto per il 9 maggio, sempre nella stessa arena.