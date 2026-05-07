Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, alla prima prova lascia tutti sbalorditi

È iniziato con la prima prova sul palco della Wiener Stadthalle il percorso di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026. L’esibizione, prevista in vista della semifinale, ha offerto le prime indicazioni su un impianto scenico ambizioso, costruito attorno al brano Per sempre sì, con il quale ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ore successive alla prova, il cantante napoletano avrebbe scelto di portare sul palco una narrazione articolata, lontana dalle performance tradizionali del contest. Al centro, un’idea teatrale che richiama direttamente il percorso artistico dell’interprete, da sempre legato al palcoscenico e alla dimensione narrativa della musica. Già nelle fasi preparatorie erano emersi segnali di un cambio di passo, con una coreografia affidata a Marcello Sacchetta e la partecipazione della ballerina Francesca Tocca. Elementi che trovano ora conferma in una messa in scena strutturata e fortemente caratterizzata.