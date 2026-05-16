Eurovision 2026, scaletta finale e a che ora canta Sal Da Vinci
La lunga attesa è terminata. Questa sera, sabato 16 maggio, dalle ore 21 su Rai va in scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, la manifestazione musicale più seguita d’Europa. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna si sfideranno i 25 Paesi finalisti, protagonisti della 70esima edizione dello show. A condurre la serata saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre il commento italiano sarà affidato alla coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì.
Quando canta Sal Da Vinci, la scaletta della finale dell'Eurovision 2026
Secondo la scaletta ufficiale comunicata dagli organizzatori dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci salirà sul palco come ventiduesimo artista in gara. L’esibizione dell’Italia è prevista intorno alle 22:51, salvo possibili slittamenti legati ai tempi della diretta televisiva. Una posizione considerata particolarmente favorevole dagli esperti della competizione: storicamente, infatti, gli artisti che si esibiscono nella parte finale dello show tendono a restare più impressi al pubblico al momento del televoto.
La scaletta della serata:
21.00 Comincia la finale su Raiuno
21.18 Danimarca con Søren Torpegaard Lund e ‘Før Vi Går Hjem’
21.22 Germania con Sarah Engels e ‘Fire’
21.26 Israele con Noam Bettan e ‘Michelle’
21.30 Belgio con Essyla e ‘Dancing on the ice’
21.34 Albania con Alis e ‘Nân’
21.39 Grecia con Akylas e ‘Ferto’
21.43 Ucraina con Leléka e ‘Rydnim’
21.51 Australia con Delta Goodrem ed ‘Eclipse’
21.55 Serbia con Lavina e ‘Kraj Mene’
21.59 Malta con Aidan e ‘Bella’
22.04 Cechia con Daniel Zizka e ‘Crossroads’
22.08 Bulgaria con Dara e ‘Bangaranga’
22.12 Croazia con Lelek e ‘Andromeda’
22.16 Regno Unito con Look Mum No Computer e ‘Ein, Zwei, Drei’
22.20 Francia con Monroe e ‘Regarde!’
22.29 Moldavia con Satoshi e ‘Viva, Moldova!’
22.33 Finlandia con Linda Lampenius e Pete Parkkonen e ‘Liekinheitin’
22.38 Polonia con Alicja e ‘Pray’
22.42 Lituania con Lion Ceccah e ‘Solo quiero mas’
22.46 Svezia con Felicia e ‘My system’
22.51 Cipro con Antigoni e ‘Jalla’: voto Cantare
22.55 Italia con Sal Da Vinci e ‘Per sempre sì’
23.02 Norvegia con Jonas Lovv e ‘Ya ya ya’
23.06 Romania con Alessandra Capitanescu e ‘Choke me’
23.11 Austria con Cosmò e ‘Tanzschein’
Dove vedere la finale dell’Eurovision 2026
La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 sarà trasmessa in diretta:
- su Rai 1 dalle ore 21;
- in streaming su RaiPlay;
- in radio su Rai Radio2.