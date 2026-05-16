Eurovision 2026, scaletta finale e a che ora canta Sal Da Vinci  



La lunga attesa è terminata. Questa sera, sabato 16 maggio, dalle ore 21 su Rai va in scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, la manifestazione musicale più seguita d’Europa. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna si sfideranno i 25 Paesi finalisti, protagonisti della 70esima edizione dello show. A condurre la serata saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre il commento italiano sarà affidato alla coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì.