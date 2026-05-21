Fognini torna in tv: da Ballando con le Stelle a Sarabanda Celebrity, la nuova sfida dell’ex tennista

Fabio Fognini torna in televisione. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle , che lo ha mostrato al pubblico in una veste diversa rispetto a quella dell’atleta impulsivo e competitivo conosciuto sui campi di tennis, il 39enne è pronto a rimettersi in gioco in prima serata. Il 21 maggio sarà tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Sarabanda Celebrity . Il ritorno dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi su Italia 1.

Il ritorno di Fabio Fognini in televisione

Una presenza che conferma come Fabio Fognini stia progressivamente costruendo un rapporto sempre più stretto con il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento televisivo. Negli ultimi anni il tennista ligure ha alternato il circuito professionistico a numerose apparizioni mediatiche, mostrando ironia, spontaneità e una personalità capace di dividere ma anche di incuriosire il pubblico. Nel varietà di Milly Carlucci, dove ha ballato con la ballerina Giada Lini e ha raggiunto il terzo posto, ha dimostrato un lato meno agonistico e più autoironico, accettando il confronto con un contesto lontanissimo dalla pressione del tennis professionistico.

Fabio Fognini a Sarabanda Celebrity, anticipazioni 21 maggio

Nella prima puntata di Sarabanda Celebrity, Fabio Fognini farà parte della squadra composta da Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci e Roberto Lipari. Di fronte ci sarà un altro team ricco di volti noti: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. Il format riprende lo spirito di quella Sarabanda che ha segnato la televisione italiana tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, ma con una veste aggiornata. Non soltanto velocità e memoria musicale, ma anche giochi di squadra, intuizioni e prove basate sull’improvvisazione. Dall’Asta musicale al leggendario 7X30, passando per medley, canzoni da completare e giochi ritmati, il programma punta a mescolare nostalgia e spettacolo leggero. Appuntamento a giovedì 21 maggio, su Italia Uno, alle 21.30 circa.