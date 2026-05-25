Che fine ha fatto Natalia Estrada? Il ritorno in tv sorprende tutti

Quasi trent’anni dopo il successo travolgente de Il Ciclone , uno dei volti simbolo della commedia italiana degli anni Novanta è riapparso in televisione sorprendendo pubblico e ospiti in studio. Nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 maggio Natalia Estrada ha inviato un videomessaggio a Leonardo Pieraccioni durante l’intervista concessa a Fabio Fazio . Un’apparizione inattesa che ha immediatamente acceso la nostalgia degli spettatori e riportato alla memoria il film che segnò un’epoca al botteghino italiano. Tra cappello a falde, foulard e ventaglio tra le mani, l’ex showgirl spagnola è tornata davanti alle telecamere dopo un lungo periodo di assenza. Un ritorno breve ma sufficiente a riaccendere l’affetto del pubblico, rimasto legato alla sua immagine solare e spontanea. “Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico”, ha raccontato la Estrada nel suo intervento, ricordando l’impatto straordinario che la pellicola ebbe sul pubblico italiano. Un successo travolgente, diventato negli anni un vero cult della commedia nazionale, capace ancora oggi di attraversare generazioni diverse. L’ex attrice ha sottolineato come, nonostante siano passati quasi trent’anni dall’uscita del film, quell’esperienza continui a vivere nella memoria collettiva con una forza sorprendente.

Natalia Estrada riappare a Che tempo che fa

Nel suo intervento da Fazio, Natalia Estrada ha parlato anche del legame personale rimasto con quel film che contribuì a consacrarla definitivamente nel panorama dello spettacolo italiano. “Ho cambiato vita, ho cambiato ritmo, ma quel film mi ha quasi cambiato nome”, ha detto con ironia, spiegando di aver chiamato due dei suoi puledri Penelope e Selvaggia, proprio come omaggio ai personaggi legati all’universo narrativo della pellicola. Parole semplici ma dense di gratitudine. “Ho fatto tante cose in televisione, ma essere ricordata ancora oggi per quel ruolo da un pubblico così trasversale è stato un regalo gigantesco”, ha aggiunto, chiudendo il suo messaggio con un affettuoso saluto in spagnolo rivolto a Pieraccioni e a Fazio. Il pubblico in studio ha accolto il contributo con calore, mentre sui social l’apparizione dell’ex attrice è diventata rapidamente uno degli argomenti più commentati. Per molti spettatori, infatti, il ritorno di Natalia Estrada ha rappresentato un tuffo nella televisione del passato, quando l'ex ballerina era protagonista di programmi di grande successo come La sai l'ultima? e Il gioco dei nove. La sua presenza scenica, l'accento spagnolo e la naturale simpatia contribuirono allora a renderla una delle personalità più riconoscibili della tv italiana. Poi, la scelta improvvisa di allontanarsi dai riflettori, senza clamore e senza scandali, preferendo una vita completamente diversa.

Che cosa fa oggi Natalia Estrada

Da tempo Natalia Estrada vive in Piemonte, immersa nella natura e lontana dal mondo dello spettacolo. La televisione è ormai un capitolo chiuso, sostituito da una quotidianità scandita dai ritmi del ranch e dalla passione per i cavalli, coltivata con dedizione assoluta. Nel suo rifugio immerso nel verde, la 53enne si occupa di equitazione, allevamento e competizioni sportive, scegliendo un’esistenza distante dal clamore mediatico che aveva accompagnato il periodo più intenso della sua carriera. Una scelta radicale, maturata nel tempo, che lei stessa ha più volte raccontato come necessaria per ritrovare equilibrio e serenità. Proprio grazie al mondo dell’equitazione ha conosciuto il suo attuale compagno, Drew Mischianti. Dopo una caduta da cavallo, i due si sono incontrati dando vita a una relazione che, come ha raccontato la stessa Estrada in alcune interviste, continua ancora oggi “in modo naturale e selvatico” dopo quasi vent’anni.