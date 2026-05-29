Arriva su Netflix Physical Italia: da 100 a 1, i big dello sport pronti a mettersi alla prova

La sfida è lanciata. Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1 , la prima edizione italiana del format che mette alla prova resistenza, forza fisica e capacità mentali in una competizione senza precedenti. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma debutterà l'11 settembre e accompagnerà gli spettatori per quattro settimane fino alla finale del 2 ottobre . Il format parte da un'idea semplice quanto spietata: cento concorrenti, provenienti da mondi completamente diversi, si affrontano in una serie di prove fisiche estreme con un unico obiettivo, arrivare fino in fondo. Nessun vantaggio per curriculum o notorietà. Nell'arena allestita al Lingotto di Torino ogni gerarchia viene azzerata e conta soltanto la prestazione sul campo. Atleti professionisti, ex campioni, creator digitali e personaggi dello spettacolo saranno chiamati a confrontarsi in un percorso che promette di mettere in discussione limiti e certezze. Alla fine, però, il verdetto sarà uno soltanto: da cento ne resterà uno.

Da Pellegrini a Chechi: le stelle dello sport pronte a mettersi in gioco

Tra i protagonisti più attesi spiccano nomi che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano. A guidare la pattuglia dei campioni ci sarà Federica Pellegrini, leggenda del nuoto azzurro e simbolo di una carriera costellata di record e medaglie internazionali. Accanto a lei ci sarà Jury Chechi, il celebre Signore degli Anelli, uno degli atleti più vincenti nella storia dello sport italiano. In gara anche Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica e mondiale nei tuffi, e l'ex rugbista della Nazionale Mirco Bergamasco. Non mancheranno altri volti noti come l'ex rugbista e personaggio televisivo Alvise Rigo e Elisabetta Canalis, che negli ultimi anni si è distinta anche nel mondo degli sport da combattimento. Proprio questi ultimi hanno vissuto un flirt tra una ripresa e l'altra ma dopo qualche mese di frequentazione si sono detti addio. A completare il cast ci saranno influencer, creator digitali (come Luis Sal) e concorrenti provenienti da discipline differenti, chiamati a confrontarsi ad armi pari con alcuni dei più grandi campioni dello sport italiano.

Calendario e prove: come sarà il torneo dell'estrema resistenza

Netflix ha già reso noto il calendario completo della competizione. I primi tre episodi saranno disponibili dall'11 settembre, mentre il secondo blocco arriverà il 18 settembre con gli episodi quattro e cinque. Il 25 settembre sarà la volta degli episodi sei e sette, prima dell'attesissima finale in programma il 2 ottobre. Le prove promettono spettacolo e intensità. Forza, agilità, velocità di reazione e sangue freddo saranno gli elementi decisivi in una competizione che punta a individuare il fisico più completo tra i cento partecipanti. Particolare attenzione sarà riservata alla cosiddetta "Sala dei Busti", uno degli ambienti simbolo del format, dove il passato sportivo e le medaglie conquistate non avranno alcun valore. In Physical Italia non conteranno i titoli vinti né la popolarità. A fare la differenza saranno soltanto la capacità di resistere, adattarsi e superare i propri limiti. Una sfida che promette di unire sport, spettacolo e adrenalina in uno dei format più attesi della prossima stagione.