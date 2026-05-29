Torna il "Casilino Sky Park": musica, sport, teatro, food

Un parcheggio in disuso da 20 anni si trasforma nella prima Agorà sospesa di Roma, un luogo dove il cemento smette di essere una barriera. Un limite che si trasforma in opportunità dando vita ad una piazza di 4000 metri quadrati a consumo di suolo zero, in linea con il concetto di sostenibilità ed inclusione, che si prepara ad ospitare una nuova edizione estiva di Casilino Sky Park. A 17 metri d'altezza un tetto che accoglie l'arte e la cultura, in tutte le sue sfumature, forte del suo slogan “Cevojocrede”. Non la solita kermesse estiva, ma un progetto permanente che si svolge in una periferia che non vuole più restare ai margini. Orgogliosamente popolare ma contaminata da diverse etnie, questa originalissima piazza, situata nel quadrante Roma Est nel quartiere Alessandrino, dal 28 maggio al 30 settembre 2026, si accende con i colori della street art per contagiare d'arte e cultura i suoi visitatori. L'infrastruttura comunitaria firmata Fusolab si articola in ben quattro mesi di grande musica internazionale, sport, cinema e stand-up comedy con vista sul mondo. Nato dall’idea di riuso adattivo il progetto Fusolab (realtà che da oltre vent'anni rigenera il quadrante est), sfocia nello Sky Park, un vero e proprio miracolo sociale che solo l'anno scorso ha accolto 150.000 persone. Il cartellone è stato presentato ufficialmente con un happening d'eccezione al quale hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha dichiarato con soddisfazione: "Per noi è importantissimo che questo luogo esista e svolga un ruolo di infrastruttura sociale nel quartiere. Le periferie sono le parti più vitali di Roma e il lavoro fatto per riqualificarle è sempre più importante e oggi parte anche da qui". Tra i presenti anche i parlamentari Michela Di Biase, Matteo Orfini, Vincenzo Amendola, gli assessori Massimilano Smeriglio e Pino Battaglia, le consigliere Tiziana Biolghini, Linda Meleo, Yuri Trombetti, Manuela Droghei, Daniele Leodori, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, Salvatore Nastasi, presidente di Siae e della Festa del Cinema di Roma.

"Casilino Sky Park non è solo un evento: è un'infrastruttura comunitaria permanente - ha spiegato il presidente Dario Minghetti - è un luogo dove i bisogni dei quartieri incontrano l’innovazione sociale. Dove cultura, sport e socialità vanno a braccetto, uno spazio dove si prova a costruire economie, relazioni e legami. Un'operazione dal respiro internazionale nella periferia di Roma Est".

Come il mitico trenino giallo della Casilina, l'obiettivo è accorciare le distanze: tra centro e periferia, tra l'asfalto e il cielo. E per farlo, il cartellone del 2026 mette insieme nomi leggendari della scena internazionale, il meglio della tradizione underground, ma anche cinema, sport, stand-up e teatro e un'area food anche menù unici grazie ad alcune storiche realtà di quartiere come:



IL CARTELLONE 2026: TUTTI I CONCERTI E GLI EVENTI



I Grandi Concerti & Istituzioni Musicali



Il Grande Reggae: Dopo vent'anni di assenza torna a Roma la leggenda Burning Spear, in una line-up storica insieme ad Alborosie e ai pilastri locali Radici nel Cemento.

Pop & Indie/Alternative: L'apertura è affidata alle atmosfere elettroniche di Meg, alla storia degli Almamegretta e al talento di Martina Attili. Spazio alle chitarre con MBR e Gazebo Penguins.

Punk & Ska: Per gli amanti delle sonorità veloci, l'Invincible Fest porta sul tetto gli Agnostic Front insieme a quattro band internazionali in una sola sera: Strung Out, Belvedere, Authority Zero e The Corps. Gradito ritorno in città anche per i New York Ska Jazz Ensemble. Non mancheranno l'Only Punk Summer Fest e il Roma Hard Core Fest.

La Terrazza dell'Hip Hop italiano



Il Casilino Sky Park si conferma la casa del rap e delle storiche crew romane:



La serata resident Upyard e l'evento The Yard (26 giugno) con Il Turco e Suarez.

I live di Assalti Frontali, Kaos One, Claver Gold, Axos, Egreen.

I set dei pesi massimi della consolle: DJ Gruff, DJ Gengis, Dj Stile, Dj Craim.

Il Casilino Urban Fest, una vera e propria maratona con Vacca, Inoki, Ensi, Nerone, Dani Faiv e Jack the Smoker.

I grandi anniversari della scena: i 30 anni di Urban Force e i 10 anni di Jungle Juice, oltre al ritorno di Torretta Stile e la serata Amorucci.

I Format Settimanali (Cinema, Stand-up e Teatro)



La quotidianità sul tetto si accende ogni sera con appuntamenti fissi da giugno a settembre:



Il Martedì: La rassegna Cinema sul Tetto, per godersi i film sotto le stelle.

Il Mercoledì: Risate taglienti con Misunderstandup, la rassegna di stand-up comedy curata da Cecilia Forastieri e Patty Colucci.

La Domenica: Teatro e grande comicità d'autore con un roster eccezionale: Andrea Rivera, Claudio Morici, Ivan Talarico, Daniele Fabbri, Michele Vinci, Leonardo Bocci, Alberto Farina, Filippo Giardina, Gioia Salvatori, Pablo e Pedro.

Mondiali 2026, Arte e "Terrazza del Gusto"



I Mondiali sul Tetto: Maxischermo per seguire le partite dei Mondiali di Calcio 2026, accompagnati dai piatti etnici cucinati dalle comunità straniere del territorio.

L'Arte Pubblica: Inaugurazione della nuova opera visiva "Vision" di Shine, che arricchisce la galleria d'arte a cielo aperto della struttura.

Food meticcio e a filiera corta: Un mosaico gastronomico unico con il Pastificio Secondi, la Fucina Alessandrina, la cucina curdo-meticcia, la Gyozeria, Grostè e LabHalo.

INFO UTILI E LOGISTICA



Il Casilino Sky Park è aperto dal Martedì alla Domenica, dalle 18:00 alle 02:00.



Dove: Viale della Bella Villa 106, Roma (Terrazza 4° Piano Multipark).

In auto: Uscita 18 del GRA (Casilina). Ampio parcheggio gratuito da 600 posti interni al multipiano (utilizzabili il 1°, 2° e 3° piano. NO piano -1).

In metro: Metro C - Fermata Alessandrino.

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