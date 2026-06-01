Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian scelgono il Ristorante Guarracino per una serata all’insegna dell’eccellenza gastronomica ischitana

ISCHIA – Una serata speciale, all’insegna dell’autenticità, della convivialità e dei sapori del territorio, ha visto protagonisti Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian, ospiti del Ristorante Guarracino, storica realtà della ristorazione ischitana affacciata sulla splendida baia del Parco Termale Castiglione. Gli ospiti hanno scelto di vivere un’esperienza gastronomica che racconta l’identità e la tradizione culinaria del Guarracino, degustando alcune delle specialità più rappresentative della casa: carpaccio di ricciola, totanetti fritti, mozzarella di bufala con pomodoro cuore di bue, seguiti da un delicato pacchero alla ricciola. A chiudere il percorso non poteva mancare uno dei piatti simbolo del ristorante, lo spaghetto cacio e pepe con tartare di gamberi, una proposta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento per gli ospiti provenienti da tutto il mondo.