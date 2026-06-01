Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian scelgono il Ristorante Guarracino per una serata all’insegna dell’eccellenza gastronomica ischitana
ISCHIA – Una serata speciale, all’insegna dell’autenticità, della convivialità e dei sapori del territorio, ha visto protagonisti Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian, ospiti del Ristorante Guarracino, storica realtà della ristorazione ischitana affacciata sulla splendida baia del Parco Termale Castiglione. Gli ospiti hanno scelto di vivere un’esperienza gastronomica che racconta l’identità e la tradizione culinaria del Guarracino, degustando alcune delle specialità più rappresentative della casa: carpaccio di ricciola, totanetti fritti, mozzarella di bufala con pomodoro cuore di bue, seguiti da un delicato pacchero alla ricciola. A chiudere il percorso non poteva mancare uno dei piatti simbolo del ristorante, lo spaghetto cacio e pepe con tartare di gamberi, una proposta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento per gli ospiti provenienti da tutto il mondo.
La visita di personalità tanto amate dal pubblico italiano rappresenta un’ulteriore conferma dell’attrattività di Ischia come destinazione d’eccellenza e della capacità della sua ristorazione di raccontare, attraverso la cucina, la bellezza e l’autenticità del territorio. La famiglia Guarracino desidera esprimere un sentito ringraziamento a Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian per aver scelto il proprio ristorante e per aver contribuito, con la loro presenza, a valorizzare ancora una volta l’immagine della nostra meravigliosa isola. “Grazie per averci onorato della vostra visita. È stato un piacere accogliervi e condividere con voi una serata di autentica ospitalità ischitana. La vostra presenza rende ancora più bella e speciale la nostra amata Isola d’Ischia.”