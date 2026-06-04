Ambra Angiolini torna a cantare, il nuovo brano conquista i fan

Ambra Angiolini torna a cantare e lo fa in una veste inedita. L'attrice, conduttrice e cantante è infatti la protagonista della nuova campagna Dietorelle , per la quale ha scritto e interpretato un jingle originale dal titolo Basta il nome . Un progetto che segna l'inizio della collaborazione tra l'artista e il celebre marchio di caramelle e che punta a raccontare il brand attraverso un linguaggio pop, leggero e contemporaneo. Il brano, realizzato insieme al produttore discografico Fabio Gargiulo, è stato pensato come il cuore narrativo dell'intera campagna. Trenta secondi di musica che mescolano spontaneità, energia e richiami alla cultura pop , diventando il filo conduttore di un racconto che si sviluppa tra videoclip, contenuti digitali e format social. Per Ambra si tratta di un ritorno alla musica particolarmente significativo. "Ho pensato che “Basta il nome” fosse la frase perfetta: perché, proprio come Dietorelle, anche Ambra non ha bisogno di troppe spiegazioni", ha raccontato l'artista, sottolineando come il progetto rappresenti uno dei lavori nei quali si è riconosciuta maggiormente negli ultimi anni.

Il Dietorelle Disco Club tra nostalgia anni '80 e '90

L'universo creativo della campagna prende forma all'interno del Dietorelle Disco Club, uno spazio immaginario ispirato alle atmosfere della disco music degli anni Ottanta e Novanta. Un luogo sospeso tra nostalgia e contemporaneità, dove musica, colore e leggerezza diventano gli elementi chiave del racconto. Non solo interprete, Ambra ha curato anche la direzione artistica dell'intero progetto, costruendo un immaginario ricco di riferimenti alla cultura pop che ha segnato la sua generazione. Nel videoclip del jingle trovano spazio coreografie ideate dalla stessa artista e scenografie giocose in cui gli elementi iconici del brand vengono reinterpretati in chiave spettacolare: dalle tende realizzate con le caramelle ai cocktail ispirati alle Dietorelle. "Per me Dietorelle ha il colore della gioia", ha spiegato Ambra. "La felicità semplice di mettere una mano in borsa e trovare una caramella". Da questa suggestione è nato uno spot che guarda al passato ma con uno sguardo rivolto al pubblico di oggi.

Un nuovo racconto per un marchio storico

La collaborazione con Ambra Angiolini si inserisce in un percorso di rinnovamento più ampio che coinvolge Dietorelle. Attraverso la musica e il linguaggio dei social, il marchio punta a rafforzare il proprio legame con i consumatori raccontando momenti di leggerezza quotidiana, piccoli piaceri e gesti semplici capaci di regalare una pausa durante la giornata. Una filosofia che si riflette anche nell'evoluzione del prodotto. Le caramelle Dietorelle sono oggi 100% vegan, prive di gelatina animale, dolcificate con stevia, realizzate con aromi naturali e senza coloranti artificiali. Un'attenzione crescente al benessere che accompagna il nuovo posizionamento del brand. Con Basta il nome, Dietorelle sceglie quindi di affidarsi alla creatività di Ambra Angiolini per raccontare la propria identità in modo innovativo, unendo musica, intrattenimento e memoria collettiva. Un progetto che celebra la leggerezza e che segna, allo stesso tempo, il ritorno dell'artista a uno dei linguaggi che l'hanno resa celebre: la musica.