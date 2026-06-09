Stefano Rapone, il tour in giro per l'Italia con "Comico dai ruoli mai principali"
A tre anni dal suo ultimo tour, Stefano Rapone è pronto a riconquistare i palchi con un nuovo show di stand-up comedy, Comico dai ruoli mai principali, prodotto da The comedy club e che partirà da fine settembre attraversando l’Italia da Nord a Sud.
L'ispirazione per il titolo arriva da un episodio tanto surreale quanto autobiografico: un avviso comparso sulla pagina Wikipedia dedicata al comico, che ne segnalava la possibile cancellazione perché non considerato abbastanza rilevante dal punto di vista enciclopedico. La motivazione ufficiale è stata: "Comico dai ruoli mai principali". Da lì l’inizio di una serie di attività più o meno disastrose che portano Rapone a profonde riflessioni sull’attualità, sulla politica, sulla suscettibilità propria e altrui e, soprattutto, a farsi nuovi nemici. Il tutto con un’unica missione: convincere Wikipedia che anche lui ha fatto cose buone. Nota dell’autore: “È uno spettacolo abbastanza bello. Venite a vederlo, per favore”
A confermare l’unicità dell'immaginario di Rapone è anche il manifesto ufficiale del tour, realizzato da Shintarō Kago, autore di culto del manga underground giapponese. Una collaborazione perfettamente coerente con l'universo di Rapone, dove comicità, assurdo e sguardo laterale sulla realtà convivono da sempre.
Nonostante quanto sostengano i moderatori di Wikipedia, dunque, lo storico del comico racconta una storia diversa: mentre la sua carriera in tv sembra essere sempre più florida, tra i suoi mutevoli personaggi al GialappaShow e la sua presenza marmorea in R.I.P. - Roast in Peace, il comedy show di Prime Video, con Stefano Rapone Live, lo spettacolo portato in tour dal 2021 al 2023, il comico ha inanellato una lunga serie di tutto esaurito in Italia e all'estero, riempiendo alcuni dei teatri più prestigiosi del paese: il Teatro degli Arcimboldi a Milano, il Teatro Brancaccio a Roma e il Teatro Celebrazioni a Bologna, tra gli altri.
LE DATE:
25 - 26/09/26 Firenze - Teatro Niccolini
09/10/26 Ancona - Teatro Italia
17/10/26 Bologna - Teatro Celebrazioni
23/10/26 Roma - La Nuvola
04/11/26 Napoli - Teatro Bellini
10 - 11/11/26 Milano - Teatro Carcano
21/11/26 Torino - Teatro Colosseo
30/11/26 Genova - Teatro Politeama
04/12/26 Pescara - Teatro Circus
15/01/27 Lecce - Teatro Apollo
16/01/27 Bari - Showville
01/02/27 Palermo - Teatro Golden
02/02/27 Catania - Teatro Ambasciatori
07/02/27 Cagliari - Teatro Massimo
11-12/02/27 Padova - Hall
18/02/27 Perugia - Auditorium San Francesco