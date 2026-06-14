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Russel Crowe esalta Ultimo: "Un grande, anche se è della Roma"

Premiato al Taormina Film Festival, l'attore neozelandese rivela il suo amore per il cantautore romanista: "Lo perdono"
1 min
TagsRussel CroweLazioRoma

Aria di derby a Taormina, ma all'insegna dell'arte, durante il Film Festival che ha visto Russell Crowe insignito del Premio alla Carriera. L'attore neozelandese, dichiarato tifosissimo laziale, rivela una sua passione 'segreta' per un noto romanista, il giovane cantante Ultimo.

 

 

"Lo perdono, la sua musica va ben oltre il calcio"

Intervistato dai cronisiti dopo la passerella sul palco del Taormina Film Festival, Russell Crowe si è intrattenuto nel tessere le lodi del cantante romano: "Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album ‘Solo’. È un artista di enorme talento, sia come autore sia come interprete. Lo so che tifa Roma, ma lo perdono, perché la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. Magari avrei dovuto menzionare Lucio Battisti ma amo davvero la musica di Ultimo. Duettare con lui? È troppo ‘cool’ per un vecchio come me".

 

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