Russel Crowe esalta Ultimo: "Un grande, anche se è della Roma"

"Lo perdono, la sua musica va ben oltre il calcio"

Intervistato dai cronisiti dopo la passerella sul palco del Taormina Film Festival, Russell Crowe si è intrattenuto nel tessere le lodi del cantante romano: "Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album ‘Solo’. È un artista di enorme talento, sia come autore sia come interprete. Lo so che tifa Roma, ma lo perdono, perché la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. Magari avrei dovuto menzionare Lucio Battisti ma amo davvero la musica di Ultimo. Duettare con lui? È troppo ‘cool’ per un vecchio come me".