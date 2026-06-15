Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice di Tu si que vales. E torna anche Belen  

Perché Giulia Stabile lascia Tu si que vales

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Elisabetta Canalis è la nuova conduttrice di Tu si que vales. L'ex Velina di Striscia la Notizia affiancherà Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, da tempo protagonisti delle ultime edizioni. L'uscita di scena di Giulia Stabile sarebbe legata ai numerosi impegni professionali della ballerina, attualmente coinvolta nel tour mondiale della cantante spagnola Rosalía. Una scelta che apre così le porte al ritorno in televisione della Canalis, assente dal piccolo schermo in maniera continuativa da diversi anni. Per la showgirl sarda si tratta infatti di un rientro significativo nel mondo dell'intrattenimento televisivo. Le sue ultime apparizioni risalgono al 2024, quando partecipò come co-conduttrice a una puntata del GialappaShow insieme al Mago Forest e come concorrente del game show Tilt-Tieni il tempo di Enrico Papi. Nello stesso periodo aveva anche preso parte al film Come far litigare mamma e papà.

Belen torna a Tu si que vales

Se alla conduzione si registra un cambiamento importante, la giuria dovrebbe invece restare la stessa che il pubblico ha imparato ad apprezzare negli ultimi anni. Al tavolo dei giudici torneranno Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli sarà ancora una volta la "giurata del popolo". La scelta di mantenere invariato il cast dei giudici conferma la volontà della produzione di puntare sulla continuità, preservando una formula che continua a garantire ascolti elevati e grande affezione da parte del pubblico. Le registrazioni della nuova edizione dovrebbero partire nelle prossime settimane e proseguire per tutta l'estate, in vista del debutto previsto per la fine di settembre su Canale 5. Le novità non riguardano soltanto la conduzione. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, nel cast potrebbe tornare anche Belen Rodriguez, volto storico del programma dal 2014 al 2023. Alla soubrette argentina, che sta vivendo un periodo complicato, sarebbe stata affidata la gestione del segmento dedicato al lip sync karaoke. Tra gli altri rumors figurano anche possibili ospitate di Ambra Angiolini ed Elena Santarelli.