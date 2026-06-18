Parte "Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul"
Ad ognuno il suo! Accontentare tutti non è impresa facile, ma neppure impossibile. Arriva la quarta edizione della rassegna estiva multidisciplinare che in un solo luogo unisce musica, teatro, comicità, illusionismo, cinema e cultura pop, che vedrà sul palco a ferragosto l'attesissimo concerto di Michele Zarrillo. C'è un'arte per ogni sensibilità con “Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul" ”, la kermesse ideata dal Direttore artistico Daniele Micelli, che nell’omonimo villaggio di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea (RM) si prepara dal 27 giugno e fino al 30 agosto 2026 a dare vita ad un ricco cartellone di eventi con un focus ben preciso: inclusione, condivisione, accessibilità. Non solo serate di intrattenimento sotto le stelle ma un programma fitto di esperienze a portata di mano. Cultura, animazione, spettacoli, giochi per una estate senza confini, senza barriere e con oltre 60 giorni dedicati al divertimento e alle emozioni formato famiglia, e non solo. Attività diurne, come baby show, schiuma party, laboratori di magia, cinema all’aperto, experience con dinosauri animatronic, cacce al tesoro, campagne di educazione e gioco per gli amici a quattro zampe, lasciano il posto alle stelle che, non solo brilleranno nel cielo, ma anche sul palco, grazie ad alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui: Icaro (tributo a Renato Zero 11 luglio), Davide Spada (Show di magia 16 luglio), Pippo Franco (spettacolo 18 luglio), Experience K - Pop (tributo a Demon Hunters 30 luglio). E ancora il 31 luglio grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano", mentre l’1 agosto sul palco notte cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti, opening Antonio Delle Donne. Ma non è finita. 8 agosto Gran galà della Magia con Mago Lupis, Laura De Paulis, Mirko Menegatti, Ernesto Planas, Kay La Ferrera, The Phobias, 11 agosto Commedia “Vacanze Rumene” con Christian Generosi, Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario, 13 agosto cabaret con Antonello Costa, 15 agosto grande attesa per il concerto di Michele Zarrillo, ed inoltre live show con l'imitatore Gigi Vigliani (17 agosto), Jackson One (tributo a Michael Jakcson 18 agosto) e tanti altri appuntamenti da non perdere, come gli spettacoli pirotecnici a cura di Pirotecnica Agretto e la sfilata dei carri allegorici a tema Rio de Janeiro con la partecipazione dei Tierra Brasil's.
PROGRAMMA AI TUCUL ESTATE 2026 – OSPITI E GRANDI EVENTI
21 giugno – Serata Live Orchestra Tony Gullo
24 giugno – Serata Giochi Dr. Why
26 giugno – Serata Spettacolo con Mr Jack
27 giugno – Presentazione Equipe 2026
28 giugno – Serata Live Orchestra Tony Gullo
29 giugno – Serata Live Tributo a Ultimo con "Ipocondria"
30 giugno – Serata Spettacolo con Mr Jack
LUGLIO
1 luglio – Serata Giochi Dr. Why
2 luglio – Serata Family con Mago Veramente
3 luglio – Serata Live Dario Falasca & Band
4 luglio – Serata Live Marco Colibazzi Show
5 luglio – Serata a tema con Balli di Gruppo
6 luglio – Serata Cinema
7 luglio – Serata Spettacolo con Mr Jack
8 luglio – Serata Giochi Dr. Why
9 luglio – Serata Baby Show
10 luglio – Serata Live con Marco Mingardi
11 luglio – Serata Live Tributo a Renato Zero con "Icaro"
12 luglio – Serata Live Orchestra Tony Gullo
13 luglio – Serata Cinema
14 luglio – Serata Spettacolo con Mr Jack
15 luglio – Serata Giochi Dr. Why
16 luglio – Serata Family con Mago Davide Spada
17 luglio – Serata Family con Clown Coca Cola
18 luglio – Serata Cabaret con Pippo Franco
19 luglio – Schiuma Party con Manolito
20 luglio – Serata Cinema
21 luglio – Serata Spettacolo con Mr Jack
22 luglio – Serata Giochi Dr. Why
23 luglio – Serata Family con Mago Pablo
24 luglio – Serata Live Orchestra Tony Gullo
25 luglio – Serata Live Tributo a Claudio Villa con Salvatore Strano
26 luglio – "Fede, Fido & Fusa: Una notte a tutto Pet"
Conduce Federica Rinaudo
27 luglio – Serata Cinema
28 luglio – Serata Spettacolo con Mr Jack
29 luglio – Serata Giochi Dr. Why
30 luglio – Experience K-Pop
Tributo Demon Hunters e non solo
31 luglio – Maurizio Mattioli & Alberto Laurenti con i Rumba de Mar
Spettacolo musicale "Da Carosone a Califano"
AGOSTO
1 agosto – Serata Cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti
Opening Antonio Delle Donne
2 agosto – Schiuma Party con Manolito
3 agosto – Serata Cinema
4 agosto – Serata Spettacolo con Mr Jack
5 agosto – Serata Giochi Dr. Why
6 agosto – Serata Baby Show
7 agosto – Serata Live Orchestra Tony Gullo
8 agosto – Gran Galà della Magia 2026
Con Mago Lupis, Laura De Paulis, Mirko Menegatti,
Ernesto Planas, Kay La Ferrera e I Phobiias
9 agosto – MasterChef Show
Conduce Antonio Delle Donne
10 agosto – Galà dei Mini Maghi
11 agosto – Commedia Comica "Vacanze Rumene"
Con Cristian Generosi, Fabrizio Gaetani e Mauro Bellisario
12 agosto – Serata Live Orchestra Tony Gullo
13 agosto – Serata Cabaret con Antonello Costa
Opening Dario Falasca
14 agosto – Sfilata Carri a Tema "Il Carnevale di Rio"
15 agosto – Concerto di Ferragosto con Michele Zarrillo
Opening Antonio Delle Donne
16 agosto – Serata Romana con il Maestro Masci & Gli Stornellatori
17 agosto – Serata Live con Gigi Vigliani
"Il Cantante dei Cantanti"
18 agosto – Jackson One
Tributo a Michael Jackson
19 agosto – Serata Giochi Dr. Why
20 agosto – Strarambo 2026
Conduce Antonio Delle Donne
21 agosto – Spettacolo con Dinosauri Animatronic
22 agosto – Schiuma Party con Manolito
23 agosto – Chiusura Caccia al Tesoro 2026
24 agosto – Serata Cinema
25 agosto – Serata Spettacolo con Mr Jack
26 agosto – Serata Giochi Dr. Why
27 agosto – Baby Show – Miss & Mr Baby Tucul 2026
28 agosto – Serata Live Marco Colibazzi Show
29 agosto – Gran Finale "Tutti in Piazza! Rivediamoci..."
Live con I Figli delle Stelle
30 agosto – Serata Cinema