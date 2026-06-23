Temptation Island riparte col botto, dalle chat compromettenti alle nozze che non arrivano

L'attesa è finita. L'estate televisiva ritrova uno dei suoi appuntamenti più seguiti con il ritorno di Temptation Island , il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia . La nuova edizione debutta il 24 giugno in prima serata su Canale 5 e promette, ancora una volta, di mettere alla prova relazioni già fragili tra dubbi, incomprensioni e tentazioni. A fare da sfondo sarà il Calalandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria, dove sette coppie non sposate e senza figli in comune vivranno separate per diverse settimane. Nei due villaggi, fidanzati e fidanzate condivideranno l'esperienza con 26 single, chiamati a mettere in discussione certezze e sentimenti. Tra sospetti di tradimento, promesse mancate e gelosie difficili da gestire, il percorso si annuncia particolarmente complesso.

Chi sono le coppie di Temptation Island 2026

Tra i protagonisti di Temptation Island 2026 spiccano Gabriele e Sara, insieme da oltre sei anni. Lui si dice ancora profondamente innamorato, ma non riesce a liberarsi del sospetto di essere stato tradito dopo aver scoperto alcune conversazioni sul telefono della compagna. Sara, dal canto suo, accusa il fidanzato di volerla controllare eccessivamente, fino a soffocarla. Problemi di fiducia anche per Francesca e Danilo. La giovane racconta di aver ricevuto prove di presunti contatti del compagno con altre donne attraverso una piattaforma di incontri. Lui respinge le accuse e attribuisce tutto a possibili manipolazioni digitali, lamentando però una gelosia che definisce ormai insostenibile. Una situazione simile riguarda Andrea e Iris. La ragazza ha scoperto alcune chat con contenuti intimi tra il fidanzato e altre donne e oggi si interroga sul futuro della relazione. Andrea ammette invece che il rapporto attraversa una fase di stanchezza e monotonia. Anche Alessandra e Rosario arrivano nel programma con ferite ancora aperte. Lei non ha mai superato un tradimento avvenuto durante la loro relazione e ammette di aver perso completamente la fiducia nel compagno. Rosario sostiene di aver già pagato per il proprio errore, ma riconosce che il rapporto rischia di non sopravvivere senza un cambiamento radicale.

Gli altri protagonisti di Temptation Island 2026

Non tutte le coppie sono alle prese con tradimenti. Per alcuni il problema è capire se esista ancora un progetto comune. È il caso di Bernadette e Diamante, insieme da ben sedici anni. Lei desidera il matrimonio da tempo, ma continua a scontrarsi con le esitazioni del compagno. Una situazione che l'ha portata a interrogarsi sulle reali intenzioni dell'uomo. Diamante ha accettato di partecipare proprio per comprendere le ragioni delle proprie paure e verificare se sia pronto a compiere il passo decisivo. Cristian e Soraya, invece, devono fare i conti con una crescente distanza emotiva. La giovane, 23 anni, teme che il fidanzato non sia più coinvolto come un tempo. Tra interessi diversi, una vita sociale vissuta in modo opposto e una complicità sempre più ridotta, la coppia cerca risposte che potrebbero arrivare proprio durante il percorso nel reality. Anche Giovanni e Sabrina affrontano il programma in una fase delicata. Lui dichiara di aver perso fiducia nella compagna e sospetta che possa averlo tradito. Lei, invece, ammette di aver avuto una "distrazione" che ha contribuito ad aumentare i dubbi sulla solidità del rapporto e sui propri sentimenti.