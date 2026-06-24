Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, la Rai conferma. Chi la sostituisce

Dopo oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli si prepara a lasciare la conduzione dello storico programma di Rai 3. A confermare le indiscrezioni che circolavano da settimane è una nota ufficiale diffusa dalla Rai , che apre a una riflessione sul futuro professionale della giornalista in vista della scadenza del contratto che la lega al servizio pubblico. Secondo quanto comunicato da viale Mazzini, l’azienda e la conduttrice stanno valutando insieme i prossimi passi del percorso professionale della giornalista e gli eventuali progetti che potrebbero vederla protagonista nelle prossime stagioni televisive.

Chi sostituisce Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Parallelamente alle valutazioni sul futuro della Sciarelli, la Rai ha avviato una riflessione anche sul destino di Chi l’ha visto?. Nel comunicato, l’azienda sottolinea il ruolo centrale svolto dalla giornalista, diventata negli anni il volto simbolo della trasmissione dedicata ai casi irrisolti e alle persone scomparse. Proprio per questo, sono in corso valutazioni su chi potrà raccoglierne l’eredità. Una scelta delicata per uno dei programmi più riconoscibili dell’offerta del servizio pubblico, che negli anni ha mantenuto un forte legame con il pubblico grazie all’autorevolezza e alla credibilità della sua conduttrice. Secondo l'Adnkronos, sarebbero in pole position per prendere le redini del programma Eleonora Daniele e Massimo Giletti.

Uno dei programmi simbolo di Rai 3

Chi l’ha visto? rappresenta una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana. In onda su Rai3 dall’aprile del 1989, il programma debuttò con la conduzione di Donatella Raffai e Paolo Guzzanti, diventando nel tempo un punto di riferimento per il racconto di vicende irrisolte e per la ricerca di persone scomparse. Arrivata alla conduzione nel 2004, Federica Sciarelli ha firmato il periodo più lungo e continuativo nella storia del programma. Un percorso durato oltre due decenni che ha contribuito a consolidare il successo della trasmissione e a trasformarla in uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto di Rai 3.